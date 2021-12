Barça: Vers une fin de prêt pour de Jong, en route pour Cadix

L’attaquant néerlandais Luuk de Jong, prêté au Barça par le FC Séville, pourrait quitter le club catalan dès cet hiver. Selon la presse espagnole, un accord a été trouvé avec Cadix, qui le récupérerait pour la fin de saison.

Douze petits matchs plus tard, l’aventure de Luuk de Jong à Barcelone pourrait déjà prendre fin. Arrivé à l’été dernier en provenance du FC Séville pour un prêt d’une saison, l’ancien attaquant du PSV pourrait être de nouveau prêté par le club andalou, à Cadix. Un accord a été trouvé entre les trois clubs, selon Mundo Deportivo, et confirmé plus tard par Marca.

Le joueur n'est pas convaincu

Désormais, il ne manquerait plus que l’accord du joueur, qui ferait un véritable pas en arrière en rejoignant l’actuel avant-dernier de la Liga. Mais son temps de jeu s’est encore effilé depuis l’arrivée de Xavi sur le banc blaugrana. Sous son nouvel entraîneur, il n’a eu le droit qu’à une rencontre complète contre Osasuna (2-2) et deux miettes de match face aux deux clubs de Séville.

Autre quotidien catalan, Sport indique que l'avant-centre n'est pas intéressé par une telle destination, même devant l'insistance du Barça. Le club espère en effet un départ pour faire des économies sur sa masse salariale, notamment en vue d'un transfert de Ferran Torres.

Depuis le début de saison, de Jong a disputé 12 rencontres toutes compétitions confondues pour un bilan famélique d’un but. Une première partie de saison qui lui a aussi valu de perdre sa place en sélection, où Memphis Depay le devance également dans la hiérarchie. À 31 ans, il est sous contrat avec le FC Séville jusqu’en 2023, qu’il retrouvera en juin. En attendant, il pourrait donc connaître un troisième club espagnol avec Cadix, plutôt que de ronger son frein au Barça.