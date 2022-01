Barça: Xavi "optimiste" avant la réunion de la dernière chance avec Dembélé

Xavi a confirmé ce samedi qu’il espérait toujours voir Ousmane Dembélé prolonger avec le Barça. Libre en juin prochain, l’ailier français refuse pour le moment la proposition du club catalan mais une ultime réunion est prévue en début de semaine entre la direction blaugrana et son entourage.

Décidément, les champions du monde 2018 risquent d’offrir de beaux feuilletons en 2022. A l’image de Kylian Mbappé ou Paul Pogba, Ousmane Dembélé sera libre de tout contrat en juin prochain. Autorisé à négocier avec le club de son choix, l’ailier de 24 ans a également reçu une offre de prolongation de la part du club. Une proposition loin des attentes financières de l’international tricolore et de son clan qui refuse de signer. Interrogé au sujet de son joueur, Xavi Hernandez lui a gentiment mis la pression pour son avenir.

"Je ne suis pas déçu. C’est une négociation. Les agents sont difficiles. Au Barça, nous avons une position claire et la négociation est en cours, ce n’est pas terminé. Je suis optimiste et j’espère qu’Ousmane fera un effort, a estimé le technicien en conférence de presse. Il a une proposition fantastique. J’espère qu’il restera parce que c'est un joueur capable de faire la différence et qu’il peut être le meilleur à son poste. C’est une opportunité pour lui et il ne peut pas la manquer."

>> Les infos et rumeurs du mercato

Xavi confirme une nouvelle réunion

A la veille du déplacement du Barça sur le terrain de Majorque lors de la 19e journée de Liga, Xavi a également été interrogé sur les rumeurs d’une réunion de la dernière chance en début de semaine entre la direction blaugrana et Moussa Sissoko, l’agent d’Ousmane Dembélé. Une rencontre confirmée par le technicien.

"C’est une négociation, nous allons attendre, a encore indiqué Xavi. Ils ont été convoqués pour se rencontrer à nouveau."

>> La Liga est à suivre via l’offre RMC Sport-beIN Sports

Xavi veut convaincre Dembélé avec le projet sportif

Le gros point de blocage des négociations entre le clan Dembélé et le Barça porte sur le futur salaire du Français. Si Xavi espère le voir prolonger pour permettre l’arrivée d’autres recrues, l’ailier formé à Rennes ne semble pas vouloir faire de concessions financières pour l’instant. Au grand dam de son entraîneur qui n’a de cesse de lui rappeler sa place dans le projet catalan.

"Le projet sportif, il ne sera plus heureux dans aucun autre club. C’est ainsi que je le transmets aux joueurs. Il l’a saisi et le projet sportif peut peser plus lourd que l’économique, a conclu Xavi. C’est pourquoi je suis optimiste."