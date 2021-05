Liga: l’Atlético a eu très chaud mais maintient la pression sur le Real et le Barça

L’Atlético de Madrid s’est imposé sur le plus petit des scores contre Elche (1-0), malgré un penalty concédé en fin de match. Les Colchoneros prennent un peu d’air en tête de la Liga, en attendant les matchs du Real et du Barça.

L’Atlético a eu chaud et Jan Oblak pourra embrasser les montants du stade d’Elche. Alors qu’ils menaient 1-0, les Colchoneros ont concédé un pénalty dans le temps additionnel, finalement tiré sur le poteau par Fidel. Une semaine après le faux pas à Bilbao (défaite 2-1), l’Atlético de Madrid a donc repris sa marche en avant face à une équipe relégable.

Marcos Llorente, dans ce match, aura presque tout fait, en ouvrant d’abord le score en première période. Le milieu de terrain espagnol, déjà décisif contre Eibar et Huesca, lors des derniers matchs, a désormais inscrit 12 buts et délivré 10 passes décisives en Liga cette saison. Mais c’est lui, aussi, qui a concédé le penalty en toute fin de match pour une main évidente en pleine surface.

Un week-end royal dans une semaine

L’Atlético aurait pu s’en vouloir de lâcher deux points après avoir largement dominé la première période. Le VAR a même refusé un but à Luis Suarez avant d’annuler un pénalty qui avait été accordé par l’arbitre de la rencontre, au cours des 45 premières minutes. Mais tout a bien fini pour les hommes de Diego Simeone, ce qui ressemble quand même beaucoup à la réussite du champion.

Avec ce succès, l’Atlético compte cinq points d’avance sur le Real Madrid et le Barça, qui jouent samedi et dimanche soir. Séville, de son côté, pointe à six unités avant de jouer lundi contre Bilbao. La lutte pour le titre reste ouverte mais le Real et le Barça, qui ont tous les deux laissé des points lors de leur dernier match, n’ont plus le droit à l’erreur. Le week-end prochain, les chocs Barcelone-Atlético et Real Madrid-Séville pourraient décider du champion.