Liga: l’Atlético fait un cadeau au Barça dans la course au titre

En perdant 2-1 contre l’Athletic Bilbao, l'Atlético reste leader de Liga mais le Barça, qui compte un match en moins, est à seulement deux points.

L’Atlético de Madrid se savait chassé, il a fini par trébucher. Défaits 2-1 contre l’Athletic Bilbao ce dimanche soir, les Colchoneros ont grillé un joker et n’en ont plus aucun désormais. Pourtant, Diego Simeone pouvait compter sur les retours de Luis Suarez, João Félix et Thomas Lemar, absents lors des dernières rencontres et qui ont pu jouer la dernière demi-heure du match.

Insuffisant pour un Atlético qui était déjà mené depuis la 8e minute et le but d’Alejandro Berenguer. Avec de meilleures intentions en deuxième période, les Colchoneros sont d’abord revenus à égalité grâce à Stefan Savic, sur corner (1-1, 77e), mais ils ont ensuite craqué de la même façon sur une tête d’Inigo Martinez (2-1, 86e).

Le choc au Camp Nou décidera du champion

Grâce au match nul du Real Madrid, samedi contre le Betis Séville, l’Atlético reste leader de Liga avec deux points d’avance sur les Merengue. Mais le Barça, lui aussi, pointe à seulement deux unités et avec un match en retard. Les Catalans auront donc l’occasion de prendre la tête du championnat, jeudi prochain contre Grenade.

L’Atlético, malgré tout, a encore son destin en mains. Dans deux semaines, les joueurs de Diego Simeone se déplaceront au Camp Nou pour un match qui pourrait décider du titre. En cas de victoire en Catalogne, les Colchoneros reprendront à coup sûr la tête de la Liga. Mais ils n’ont plus le droit à l’erreur et ne pourront sûrement pas se contenter d’un nul à Barcelone si les Blaugranas ont fait le plein d’ici là.