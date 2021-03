Liga: l’Atlético dézingue le Real Madrid après une prétendue erreur d’arbitrage

Pour s’être plaint après le match d’un penalty oublié lors d’Atlético-Real Madrid (1-1), un derby crucial dimanche dans la course au titre en Liga, les Merengues ont été moqués sur le compte Twitter de leur rivaux colchoneros.

On joue la 40e minute. Le corner frappé par Toni Kroos rebondit sur le bras de Felipe, embarqué dans un duel aérien. A l’unisson, les joueurs du Real Madrid réclament un penalty pour ce geste involontaire, mais qui empêche Casemiro de reprendre en bonne position juste derrière lui. Après vérification vidéo, l’arbitre espagnol Alejandro José Hernandez Hernandez décide de ne pas accorder de penalty, le score se terminant finalement sur un nul 1 à 1 arraché par la Maison blanche face à l'Atlético de Madrid après un nouveau but du Français Karim Benzema.

"Encore une fois, c'est avec Hernandez Hernandez..."

Une décision qui a du mal à passer du côté du Real Madrid, qui a estimé après la rencontre avoir été lésé dans cette affaire. "Pour nous, c’est penalty, le ballon touche clairement la main. L'arbitre prend la décision qu'il juge bonne, mais nous n'avons pas eu de chance. Et encore une fois, c'est avec Hernandez Hernandez...", avait lâché aux médias espagnols l’ancien joueur du Real Madrid et désormais porte-parole du club, Emilio Butragueño. D’autant que ce choc entre Madrilènes revêtait une importance cruciale dans la course au titre en Liga : en cas de succès, les Merengues, troisièmes, seraient revenus à deux points du leader, l’Atlético, qui compte encore un match en retard à disputer.

Un scénario qui aura forcément contenté les joueurs de Diego Simeone, bien qu’ils aient dû se résoudre finalement au match nul. Non contents de voir les rivaux Madrilènes s’offusquer de cette décision d’arbitrage, l’Atlético s’est fendu lundi d’un tweet un brin moqueur, arguant que le Real était régulièrement bénéficiaire de décisions en sa faveur.

"Ils vont même jusqu’à critiquer les bonnes décisions… Certains ont l'habitude d'avoir toujours le vent en leur faveur", a posté le club colchonero sur son compte Twitter. De quoi nourrir un peu plus cette rivalité entre les deux clubs de Madrid, alors que la saison en Liga, sait-on jamais, pourrait avoir basculé sur ce jugement d’Hernandez Hernandez.