Atlético-Real: ça a chauffé à la mi-temps entre Suarez et Vazquez

L’Atlético et le Real Madrid ont fait match nul dimanche (1-1) lors du derby madrilène en Liga. Un match tendu qui a donné lieu à de vifs échanges verbaux entre Luis Suarez et Lucas Vazquez pendant la mi-temps.

Ancien du Barça, Luis Suarez avait à cœur de briller ce dimanche lors du derby entre l’Atlético et le Real Madrid au Wanda Metropolitano. Premier buteur de ce choc, d’un délicieux extérieur du pied, l’Uruguayen s’est battu pour gagner mais s’est contenté du nul (1-1).

Le scénario de cette affiche aurait pu prendre une tournure différente suite à l’intervention du VAR et un penalty non-sifflé pour le Real juste avant la pause suite à une main, jugée involontaire, de Felipe dans sa surface. De quoi donner lieu à une joute verbale entre Le Pistolero et Lucas Vazquez au moment de regagner les vestiaires pour la mi-temps.

"Vous allez vous plaindre après l’arbitrage en Liga la saison dernière?", a lâché l’ancien Catalan cité par le journal AS d'après des images captées par la chaîne ibérique Movistar.

Mais le protégé de Zinédine Zidane ne s’est pas laissé faire et a rétorqué: "Sans cela vous ne gagnez pas. Soit on perd, soit vous ne gagnez pas."

Vazquez beau joueur après le match

Le sacre du Real Madrid lors de la saison 2019-2020 a visiblement laissé un goût amer à Luis Suarez, deuxième avec le Barça pour seulement cinq points. Et l’ancien partenaire de Lionel Messi n’a pas voulu lâcher l’affaire si facilement. "Et comment vous avez gagné (la Liga)?", a relancé l’Uruguayen alors que son partenaire Mario Hermoso est passé à hauteur de Lucas Vazquez pour lui souffler "on vous mange, on vous mange" afin de poursuivre la bataille psychologique.

Après une petite poussette supplémentaire et quelques mots encore échangés, les deux équipes ont finalement gagné les couloirs du stade pour récupérer pendant la pause. Après le retour des vestiaires, un but de Karim Benzema a permis au club merengue d’arracher le nul dans les dernières minutes.

Plus tard dans la soirée, Lucas Vazquez est revenu sur un haut fait de jeu intervenu lors de ce derby madrilène. Victime d’un terrible petit pont de la part de Yannick Ferreira Carrasco, le joueur du Real a félicité l’ailier des Colchoneros d’un "Que c’est beau!" plutôt fair-play.

Pourtant après ce nul face à l’Atlético, le Real se retrouve troisième de Liga avec cinq points de retard sur la bande à Simeone et deux sur le Barça. Voilà qui devrait faire plaisir à Luis Suarez.