Atlético-Real: "On va lutter jusqu'au bout" pour le titre, annonce Zidane

Champion d'Espagne en 2020, le Real Madrid a obtenu ce dimanche le point du match nul sur la pelouse de l'Atlético de Madrid (1-1), actuel leader de Liga et prétendant au titre cette saison. Malgré l'avance de l'Atlético, Zinedine Zidane a affirmé encore croire à la première place et vouloir tout faire pour terminer leader.

En accrochant le nul au Wanda Metropolitano ce dimanche face à l'Atlético de Madrid, le Real Madrid a peut-être relancé la course au titre en Liga. Et Zinedine Zidane l'a bien compris. Après la rencontre, l'entraîneur des Merengues s'est montré ambitieux quant à la fin de saison: "On va continuer à lutter (pour le titre, ndlr) jusqu'au bout. C'est notre objectif, continuer."

Cinq points de retard sur l'Atlético

Pourtant, son équipe est passée proche d'une nouvelle défaite en Liga et l'entraîneur français peut remercier Karim Benzema, auteur du but égalisateur à quelques minutes du coup de sifflet final. Avec ce point du nul, le Real reste à cinq points de l'Atlético de Madrid, qui compte un match en retard.

À douze journées de la fin de la saison, l'issue du championnat est donc encore très incertaine. "Il reste encore beaucoup de matchs en Liga, beaucoup de points en jeu. On peut toujours changer les choses. On est en train de faire les choses comme il faut, on sait aussi que l'on peut corriger certaines choses, et c'est ce que l'on va faire", a indiqué Zidane en conférence de presse après le match.

Le Barça en embuscade

Et si le Real peut se permettre d'y croire, c'est parce que l'Atlético de Madrid a grandement lâché du lest ces dernières semaines, alors que le club entraîné par Diego Simeone semblait avoir une avance confortable en tête du championnat. Les Colchoneros n'ont remporté que deux de leurs cinq derniers matchs.

Mais si Zidane et ses joueurs souhaitent remporter un deuxième championnat d'Espagne consécutif, ils devront passer la vitesse supérieure. Car dans le même temps, le FC Barcelone enchaîne et a pris 31 points sur 33 possibles depuis le début de l'année 2020. Les Blaugranas ne comptent plus que trois petits points de retard sur l'Atlético. La course pour le titre est bel et bien définitivement relancée.