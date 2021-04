Liga: Griezmann s'offre un doublé, grosse frayeur pour Messi, le Barça dans la course au titre

Grâce à un doublé d’Antoine Griezmann, le FC Barcelone s’est imposé 2-1 contre Villarreal ce dimanche en Liga. Les hommes de Ronald Koeman reviennent à deux points de l’Atlético de Madrid, toujours leader et qui affronte Bilbao.

Les joueurs du Barça ont coché un rendez-vous: le 8 mai prochain, ils recevront l’Atlético de Madrid et pourront prendre les commandes de la Liga en cas de victoire. A condition de ne pas avoir laissé filer de points d’ici là, ce qui implique de gagner, journée après journée. Contre Villarreal, mission accomplie (2-1). Mais cela avait mal débuté avec l’ouverture du score de Samuel Chukwueze, après 25 minutes de jeu.

Mais Antoine Griezmann, en moins de dix minutes, a renversé le match et permis au Barça de conserver ses espoirs de titre. Le premier but du Français, d’un très joli lob sur Sergio Asenjo, est intervenu moins d’une minute et trente secondes après l’ouverture du score de Villarreal.

De quoi éviter aux joueurs de Ronald Koeman de cogiter et de douter en étant menés trop longtemps. Griezmann a ensuite doublé la mise après la demi-heure de jeu, profitant d’un joli cadeau de Juan Foyth, défenseur de Villarreal, qui a offert un face-à-face au numéro 7 du Barça.

Griezmann, 11 buts en Liga cette saison

Avec un seul but d’avance, les Catalans ont eu quelques frayeurs en seconde période, surtout sur coups de pieds arrêtés. Mais l’expulsion de manuel Trigueros, auteur d’un attentat sur la cheville de Lionel Messi, a facilité la fin de match des Barcelonais. Frenkie De Jong aurait même pu aggraver le score d’un petit ballon piqué pour soulager tout le monde, mais le tir du Néerlandais a fui le cadre.

Le Barça se contentera donc de ce scénario. Avec son doublé, Antoine Griezmann fait grimper son total de buts à 11 unités en Liga et se rapproche de ses standards du temps où il jouait à l’Atlético Madrid (15 buts en Liga lors de sa dernière saison avec les Colchoneros). Surtout, le FC Barcelone recolle au Real Madrid au classement, avec un match de retard, et revient à deux points de l’Atlético, qui joue ce soir contre Bilbao. Les espoirs de titre sont intacts.