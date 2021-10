Barça: grosse surprise, Laporta maintient sa confiance à Koeman

Alors que l’entraîneur néerlandais Ronald Koeman semblait sur la sellette au Barça, son président Joan Laporta a annoncé ce samedi qu’il restera en poste. Auteur d’un début de saison manqué, le FC Barcelone se déplace sur la pelouse de l’Atlético de Madrid ce samedi soir pour le choc de la 8e journée de Liga.

Les anti-Koeman vont devoir prendre leur mal en patience. Le coach du Barça ne va prendre la porte. En tout cas pas tout de suite. L'entraîneur néerlandais n'a pourtant plus beaucoup de crédit. Sur le plan sportif, le début de saison du FC Barcelone est plus qu'insuffisant.

Seulement 7e de Liga, l'équipe catalane qui se remet difficilement du départ de Lionel Messi, reste sur deux défaites cinglantes en Ligue des champions face au Bayern (0-3) et à Benfica (3-0). En coulisses, Ronald Koeman n'entretient pas non plus des rapports idyliques avec son président Joan Laporta. Alors que des noms commençaient à circuler pour le remplacer, on ne donnait donc pas cher de la peau du coach batave.

Laporta: "Il mérite d’avoir une marge de confiance"

Ce samedi, à quelques heures d'un déplacement périlleux sur la pelouse de l'Atlético de Madrid en Liga, le patron barcelonais a néanmoins maintenu sa confiance à son entraîneur. "Koeman continuera d’être l’entraîneur du Barça, a annoncé Joan Laporta, cité par les médias espagnol à la sortie de l'hôtel des Blaugrana à Madrid. Il mérite d’avoir une marge de confiance quel que soit le résultat d’aujourd’hui."

Joan Laporta a rappelé que Ronald Koeman reste un nom qui compte dans l'histoire du club. Il a aussi apprécié que le Néerlandais décide de venir à Barcelone à un moment où le club traverse une période difficile de son histoire. "Après lui avoir parlé, je vois qu'il fait confiance à cette équipe, surtout avec le retour prochain des joueurs blessés. Il a un contrat, je suis sûr qu'il fera tout son possible pour obtenir des victoires et du beau jeu", conclut le patron catalan.