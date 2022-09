Liga: le Barça annonce des bénéfices après l'activation de tous ses leviers

Le FC Barcelone a annoncé ce lundi clôturer l’exercice 2021-2022 avec 98 millions d’euros de bénéfices. Le budget de la saison en cours a également été voté, avec une prévision de 274 millions d’euros de bénéfices.

Il ne fallait finalement pas s’inquiéter pour les finances du Barça... Après un été rocambolesque, le départ de plusieurs joueurs, des baisses de salaires et la vente d’une partie des Barça Studios, le club catalan a finalement été capable de clôturer son exercice 2021-2022 sans aucune perte.

Le FC Barcelone a annoncé lundi soir un chiffre d’affaires de 1,017 milliard d’euros et un bénéfice de 98 millions d’euros sur la période.

Un bénéfice prévisionnel de 274 millions d'euros pour 2022-23

Sixième club le plus dépensier de l’été sur le marché des transferts cet été, le Barça ne s’est donc pas mis dans le rouge malgré les arrivées de Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Koundé, Franck Kessié, Andreas Christensen, Hector Bellerin et Marcos Alonso. Le club catalan a toutefois dû batailler jusqu’au bout pour être en mesure d’inscrire tout ce beau monde auprès de la Liga, mais il n’y a pas eu de fiasco.

Au cours de la même réunion, ce lundi, le conseil d’administration du club catalan a également voté le budget de la saison 2022-2023. Le Barça prévoit 1,255 milliard d’euros de revenus et un bénéfice de 274 millions d’euros. Le projet du président Laporta semble du point de vue financier sur les bons rails, un peu plus d’un an après l’été cauchemardesque qui avait mené au départ de Lionel Messi.