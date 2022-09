Bayern-Barça: comment Lewandowski a changé le visage du FC Barcelone

Transfuge du Bayern cet été, le buteur polonais Robert Lewandowski réalise un impressionnant début de saison avec le Barça, que son nouveau club espère le voir prolonger à Munich ce mardi (21h), en Ligue des champions.

"Seul le football peut écrire de telles histoires", s’était amusé le directeur sportif du Bayern Hasan Salihamidzic après le tirage au sort de la Ligue des champions, qui a placé son club dans la même poule que le FC Barcelone. Un joli clin d'œil, en effet, quand on sait que le club espagnol a accueilli à bras ouverts l’attaquant Robert Lewandowski cet été. Porte-étendard du tout puissant Bayern Munich qu'il souhaitait quitter, après huit ans de bons et loyaux services (entre 2014 et 2022), Robert Lewandowski porte désormais les couleurs du Barça, un club qu’il a si souvent martyrisé. "On connaît tous les qualités de Lewy, on en a assez souffert pendant plusieurs années. Maintenant, il est avec nous, et c'est tout simplement énorme", s'est réjoui le défenseur du Barça Araujo.

Le plus dangereux devant le but

Le buteur polonais a changé de maillot, mais pas de dimension. Si Manchester City peut légitimement se vanter d’être parvenu à attirer le cyborg Erling Haaland, parti sur des bases phénoménales (12 buts en 8 matches, toutes compétitions confondues), le Barça compte lui aussi dans ses rangs un sacré prédateur devant le but, capable de transformer le plomb en or, de préparer un festin à partir des restes. En un mois, l’artificier "Lewangoalski" (9 buts en 6 matches, toutes compétitions confondues) s’est imposé en Liga comme la pièce manquante qui faisait tant défaut à ce Barça. Pour son premier match de Ligue des champions, la semaine passée, il a claqué un triplé.

"Aucune recrue du Barça n’avait marqué autant de buts depuis 1958-1959, un certain Sandor Kocsis, rappelait notre spécialiste du football espagnol Fred Hermel dans l’After lundi soir. C’est devenu la grande référence. Tout a changé depuis l’arrivée de Robert Lewandowski, c’est fou, alors que le Barça était connu pour un style de jeu, la domination de son milieu de terrain. Et aujourd’hui, l’espoir, c’est un joueur, Lewandowski." "Je ne sais pas si c’est le joueur le plus dangereux du Barça, mais ce qui est sûr c'est que c’est le plus dangereux devant le but", a expliqué Julian Nagelsmann. L’entraîneur du Bayern Munich s'attend à affronter un Barça avec "un tout autre état d’esprit".

Et Lewandowski n'est pas étranger à cette transformation. Symbole de ce renouveau catalan, le goleador polonaos a rapidement trouvé ses marques au sein d’une équipe rajeunie, très active et agressive, à laquelle il transmet beaucoup de confiance, de l’aveu de son entraîneur: "C’est un leader naturel", reconnaît Xavi. Pour son premier gros test de la saison, à Munich, le Barça compte en partie sur son buteur maison pour montrer qu’il est à nouveau une équipe compétitive sur la scène européenne. Et venger ses récentes désillusions face au Bayern (défaite 3-0 l'an passé, 8-2 en 2020...) par la même occasion.