Comment Messi a appris son départ du Barça (il ne s'y attendait pas du tout)

Le Barça a provoqué un vrai séisme sur la planète football ce jeudi, en annonçant le départ de Lionel Messi. L'Argentin est le premier sous le choc, lui qui a appris la nouvelle pratiquement au dernier moment.

Cette annonce, Lionel Messi ne s'y attendait pas. Il en est pourtant au coeur. Le Barça a publié un communiqué ce jeudi pour officialiser le départ de sa star, qui n'avait plus de contrat depuis fin juin. La fin d'une aventure de 21 ans pour l'Argentin, qui revenait tout juste de vacances, après le sacre de sa sélection en Copa America.

Comme le raconte le quotidien catalan Sport, en atterrissant à l'aéroport El Prat mercredi soir, après ses vacances à Ibiza, le sextuple Ballon d'or pensait que tout était bouclé. La presse espagnole assurait d'ailleurs mercredi que Lionel Messi et le Barça étaient totalement d'accord et que la signature du nouveau contrat du joueur de 34 ans aurait lieu quelques heures plus tard.

Une annonce pendant la réunion avec le père de Messi

Le père et agent, Jorge Messi, était d'ailleurs présent ce jeudi en Catalogne pour une réunion avec les dirigeants. Une réunion qui avait des airs, au départ, de simple formalité avant de parapher les documents... C'est donc un vrai revirement dans ce dossier. Et il ne l'avait pas vu venir.

D'après Sport, Joan Laporta est arrivé à la réunion et a surpris tout le monde. Le président du club se serait dit "désolé" de la tournure des événements et aurait alors annoncé que le FCB n'était pas en mesure d'inscrire Lionel Messi sur sa liste de joueurs cette saison, en raison du salary cap imposé par la Liga.

Messi ne s'y attendait pas

La surprise passée, le clan Messi aurait fait un nouveau geste en faveur du Barça, en proposant de baisser encore le salaire du joueur (l'accord prévoyait déjà une grosse baisse), en laissant du temps à Joan Laporta pour étudier cette nouvelle possibilité. Mais quelques temps plus tard, le club a finalement annoncé au clan Messi qu'il serait de toutes façons impossible de résoudre le cas en raison du réglement de la Liga, et qu'en conséquence, le Barça mettait fin aux négociations.

Une vraie surprise donc. Mundo Deportivo parle d'un "choc" pour la Pulga, qui n'avait, selon l'entourage cité en substance par la presse catalane, pas engagé la moindre discussion avec un autre club pour son avenir.