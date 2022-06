Liga: le Barça ne jouera pas au Camp Nou lors de la saison 2023-2024

Alors que le Camp Nou va subir dans le futur certains travaux, Joan Laporta a confirmé ce mardi que le Barça jouerait au stade olympique Lluís Companys lors de la saison 2023-2024.

Le Barça va délaisser le Camp Nou pendant une saison. Alors que des travaux sont prévus dans le stade catalan dans le cadre de l'Espai Barça, les Blaugrana ne joueront pas dans l'enceinte de 99.354 places lors de la saison 2023-2024. "Le club jouera au stade olympique Lluís Companys (56.000 places)", a confirmé Joan Laporta lors d'une conférence de presse organisée ce mardi.

Les travaux du Camp Nou vont commencer au cours de ce mois de juin, ce qui n'empêchera pas les coéquipiers de Sergio Busquets de jouer dans leur stade lors de l'exercice 2022-2023, les travaux se concentrant sur les premier et deuxième étage, la zone technologique, les abords du stade et l'urbanisation extérieure. La rénovation du troisième étage et du toit qui doit couvrir toute l'enceinte - en plus de contenir des écrans géants - attendra la saison 2023-2024, par prudence économique. Une décision prise après l'éclatement de la guerre en Ukraine et à la variation du cours des matériaux nécessaires aux travaux.

Quelques modifications à prévoir

Devant la presse, Joan Laporta a confié que certaines adaptations seront à prévoir, puisque la capacité du stade olympique est deux fois moins importante que celle du Camp Nou. "Le Barça s'est engagé à adapter les installations olympiques et à moderniser les services et les espaces annexes tels que la tribune de presse, les vestiaires et un parking intérieur", a indiqué Laporta.

Au cours de la saison 2024-2025, des travaux seront réalisés au stade, compatibles avec l'activité sportive et une capacité d'environ 50 %. Le nouveau Camp Nou devrait être achevé lors de la saison 2025-2026, sans qu'aucune date n'ait été donnée par Laporta pour le moment.