Barça: Laporta affiche son soutien à Piqué, qui "souffre" de sa séparation

Joan Laporta, président du FC Barcelone, a pris la défense de Gerard Piqué qui traverse une période compliquée dans le cadre privé après sa séparation avec Shakira. Il rappelle son engagement avec le club.

Joan Laporta au soutien de l’un de ses cadres. Le président du FC Barcelone a appelé à la mesure au sujet de Gerard Piqué, jeudi, lors de l’assemblée générale du club. Le défenseur traverse une période compliquée dans sa vie privée suite à sa séparation avec Shakira. Sportivement, le climat est aussi lourd puisque des rumeurs font état d’une perte de confiance de Xavi, l’entraîneur, à son égard. Selon les dernières indiscrétions, l’entraîneur aurait passé un pacte avec son défenseur en assurant toujours compter sur lui en échangé de sa motivation sans faille.

Laporta, lui, a rappelé l’engagement du défenseur pour le club et confié sa peine du moment. "Piqué souffre, a-t-il déclaré. Nous avons dans notre imagination des joueurs avec de la renommée, de l'argent et tout ce que nous aimons, mais ce sont des gens et Piqué est une personne formidable. Il est l'un des capitaines, il a de la chance, et il nous a beaucoup donné et il doit nous donner beaucoup."

"Nous devons l'aider"

"Il a choisi de continuer à être footballeur professionnel, poursuit-il. Il avait la dualité d'être un homme d'affaires ou un footballeur et il a choisi un footballeur. Et il a traversé une circonstance (son divorce avec Shakira, ndlr) qui n'est pas agréable du tout, avec des enfants d'un âge très jeune et Piqué mérite l'estime et l'affection des Catalans. Ne faites pas attention aux informations qui essaient de le faire passer comme un homme frivole, sans sentiments. J'ai de la chance de le connaître et de l'avoir traité comme une personne. C'est une personne extraordinaire qui souffre. Et nous devons l'aider. Je serai le premier à lui donner l'amour qu'il mérite."

Piqué, formé au club, est sous contrat jusqu’en 2024. La saison dernière, il a disputé 39 matchs toutes compétitions confondues. Le défenseur continue de développer, en parallèle, ses nombreuses activités d’hommes d’affaires, notamment avec sa société Kosmos Holding.