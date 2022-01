Liga: le Barça négocierait un montant record pour son sponsor maillot

Selon la presse espagnole, le Barça aurait reçu une offre sponsoring de plus de 80 millions d’euros par an de VeganNation, une entreprise américaine de cryptomonnaie. Un montant record.

Quel sponsor s’affichera sur le maillot du Barça la saison prochaine? Alors que les contrats de Rakuten et Beko, les deux partenaires historiques du club, expirent à la fin de la saison, plusieurs multinationales se sont manifestées pour leur succéder.

Selon le média espagnol Sport, l’entreprise américaine VeganNation serait prête à payer plus de 80 millions d’euros par an pour apparaitre sur le devant du maillot, la manche, ainsi que sur les tenues d'entraînement. Ce serait l’offre de sponsoring la plus élevée de l’histoire du foot.

Des négociations depuis novembre

VeganNation est spécialisée dans la cryptomonnaie et mise sur le développement d’une économie plus "verte". Toujours selon Sport, VeganNation est entrée en négociations avec le Barça depuis le mois de novembre et son PDG aurait déjà rencontré Joan Laporta, ainsi que Ferran Reverter, directeur général du club, et Juli Guiu, responsable du marketing.

Avant VeganNation, le Barça avait déjà reçu, selon la presse espagnole, une offre de Spotify, géant suédois du streaming musical, preuve que même si Barcelone est en proie à des difficultés financières et sportives (5e de Liga), le club reste attractif aux yeux des sponsors.