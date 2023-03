Liga: le Barça se plaint des attaques des supporters adverses sur le scandale arbitral

Le FC Barcelone se plaint des insultes contre Gavi mais aussi des attaques des supporters adverses qui s’en prennent au club après son inculpation pour corruption auprès d’un ancien responsable de l'arbitrage.

Le Barça dans le collimateur de la justice… et des supporters adverses. Dimanche, les insultes ont fusé dans les tribunes de San Mames lors de la victoire des Catalans contre l’Athletic Bilbao (0-1). Les supporters basques ont lancé des chants insultants mais aussi des billets pour réagir ironiquement au scandale dans lequel le club catalan est actuellement impliqué.

Le club dénonce les insultes contre Gavi et le non-respect de la présomption d'innocence

La semaine dernière, la justice espagnole a inculpé le Barça et plusieurs de ses anciens dirigeants pour "corruption", "abus de confiance" et "faux en écritures de commerce" après que des versements de plus de 7,3 millions d'euros à une société appartenant à Jose Maria Enriquez Negreira, un ancien responsable des arbitres, également poursuivi, ont été découverts au début de l'année.

Selon Sport, les dirigeants catalans réclament que la commission anti-violence se saisissent de ses dérapages en dénonçant le non-respect de la présomption d’innocence. Ils condamnent aussi les messages répétés à l’encontre de l’équipe ("Pu.. Barça") et de Gavi traité d'attardé. Les responsables font ainsi tout leur possible pour que la Commission d'État contre la violence, le racisme, la xénophobie et l'intolérance dans le sport agisse contre ces insultes provenant des tribunes de San Mamés.

Le Barça réclame également que Javier Tebas, président de la Ligue de football espagnol, se positionne en soutien du club comme il l’avait fait lors des attaques racistes contre la star du Real Madrid, Vinicius. Les deux clubs rivaux se retrouvent dimanche dans un clasico qui sent la poudre dans le contexte de l’affaire Negreido.