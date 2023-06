Liga: le fair-play financier s'assouplit afin de favoriser les clubs espagnols sur le mercato

La Liga a confirmé ce mercredi des changements dans son fair-play financier, afin de permettre aux clubs espagnols d'une plus grande marge de manœuvre sur le marché des transferts cet été.

LaLiga modifie la règle pour son fair-play financier pour l'exercice 2023-2024. Dans un communiqué ce mercredi, l'instance espagnole a confirmé l'adoption de l'augmentation du plafond salarial, une mesure qui vise à favoriser les clubs pour qu'ils puissent dépenser sur le marché des transferts.

Place à la règle des 50%

Jusqu'ici, la règle des 40% s'appliquait: c'est-à-dire que les équipes ne pouvaient pas réutiliser plus de 40% des salaires libérés. Désormais, LaLiga permettra de réutiliser 50% des salaires libérés et ce chiffre atteindra 60% si le joueur libéré représentait 5% de la masse salariale. Autre changement, la somme générée par l'ensemble des économies ne peut compter pour plus de 60% de l'excédent en début de saison, contre 40% auparavant.

Pour être plus concret, si un club réduit 10 millions d'euros sur sa masse salariale, il aura à disposition 5 millions d'euros pour enregistrer des recrues. Si les 10 millions économisés pèsent a minima 5% de la masse salariale, le club pourra réinvestir 6 millions d'euros.

Les clubs espagnols présentaient des difficultés pour inscrire les nouvelles recrues, à l'image du FC Barcelone, contraint de trouver des solutions et de demander à ses cadres de réduire leurs salaires. Néanmoins, les changements ont été adoptés par la Commission déléguée de LaLiga, où le club catalan ne siège pas.