Mercato: Fati et Ferran Torres poussés vers la sortie par le Barça ?

Pour continuer son mercato dans le sens des arrivées, le FC Barcelone doit d'abord se séparer de plusieurs joueurs. Mais Ferran Torres et Ansu Fati, que le club catalan aurait ciblé pour prendre la porte, sont réticents à l'idée d'un départ.

Après avoir enregistré son premier renfort de l'été en recrutant Ilkay Gündogan, libre de tout contrat, le FC Barcelone souhaite poursuivre les réglages de son effectif en vue de la saison prochaine. Pour ce faire, le champion d'Espagne doit d'abord se délester de plusieurs joueurs et compterait sur les départs de Ferran Torres (23 ans) et Ansu Fati (20 ans), non seulement pour renflouer les caisses mais aussi pour alléger sa masse salariale.

Toutefois, le journal As indique que les attaquants ne sont pas du tout enclins à quitter la Catalogne, malgré le fait qu'ils aient été tenus au courant que leur temps de jeu serait plus limité. Les deux joueurs sont sous contrat jusqu'en 2027 et le numéro 10 aurait, lui, repoussé une approche de Wolverhampton.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Kessié de retour en Italie pour favoriser un échange avec Brozovic ?

Seul joueur indésirable qui soit partant pour quitter le club : Franck Kessié. Un an après son arrivée en Espagne, l'ancien milieu de terrain de l'AC Milan garde la cote en Lombardie, mais ce serait le rival, l'Inter, qui manifesterait le plus grand intérêt. Et ce serait tout bénéfique pour le Barça, puisqu'il s'imagine négocier un troc contre Marcelo Brozovic afin de combler le poste de numéro 6 laissé vacant par Sergio Busquets.

Toujours dans le but d'alléger sa masse salariale, le Barça pourrait aussi résilier les contrats de Samuel Umtiti et Clément Lenglet, respectivement de retour de prêt à Lecce et Tottenham. Eric Garcia pourrait aussi être amené à libérer une place en défense centrale, un dossier qui pourrait être conditionné à l'arrivée - ou non - d'Iñigo Martínez.