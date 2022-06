Liga: le long périple de Ronaldo pour tenir sa promesse après la promotion de Valladolid

Actionnaire majoritaire de Valladolid, Ronaldo a tenu sa promesse. Après avoir mis le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle en jeu si son équipe obtenait la montée en Liga, la star brésilienne s'est lancée à bord d'un vélo électrique dimanche.

Ronaldo Nazario est un homme de parole. Le Brésilien (45 ans), actionnaire majoritaire de Valladolid et président du club depuis 2018, va honorer la promesse qu'il avait faite aux joueurs en début de saison en cas de montée: accomplir le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Le club du nord-ouest de l'Espagne ayant terminé deuxième de Liga Adelante derrière Almeria, le double Ballon d'Or (1997, 2002) a pris son vélo avec sa femme Célina ce dimanche. Cette dernière a d'ailleurs partagé quelques clichés sur les réseaux sociaux.

L'un de ses meilleurs souvenirs

Au programme: quatre jours pour parcourir quelque 500 kilomètres jusqu'à la capitale de la Galice. Une façon pour lui de célébrer la belle saison de Valladolid. Dans les colonnes d'El Norte de Castilla, Ronaldo a d'ailleurs confié qu'il plaçait cette promotion "juste à côté de sa victoire lors de la Coupe du monde 2002 au Japon et en Corée." Une compétition remportée par le Brésil, où "R9" avait terminé meilleur buteur (8 buts, dont un doublé en finale contre l'Allemagne).

"Le sentiment que j'ai en ce moment est incroyable, c'est très différent parce que quand je jouais je ne souffrais pas tellement... ou presque pas (rires) et maintenant si, j'ai un super feeling avec ce club et cette ville. Revenir en Première Division, c'est incroyable", a souligné le président de Valladolid le week-end dernier lors des célébrations. En plus du club espagnol, Ronaldo est propriétaire du club brésilien de Cruzeiro, sa première équipe professionnelle.