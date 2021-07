Liga: le Real devrait sacrifier des joueurs pour se conformer au plafond salarial

Tout comme le FC Barcelone qui cherche à se plier au plafond salarial de la Liga, le Real Madrid devrait se séparer aussi de plusieurs joueurs pour se conformer à la nouvelle réglementation. Plusieurs grands noms de la "Maison Blanche" pourraient partir cet été.

La situation sanitaire a perturbé l'activité économique de nombreux clubs. A l'image du FC Barcelone qui cherche à faire baisser sa masse salariale pour prolonger Lionel Messi, tout en restant dans les clous du plafond imposé par la Liga, le Real Madrid devrait aussi se séparer de plusieurs joueurs.

Jusqu'ici, le plafond salarial de la Liga était fixé autour de 473 millions d'euros. Cette saison, il devrait être abaissé à 300 millions d'euros selon The Athletic. Ce qui va pousser le Real Madrid à s'y conformer et à se séparer de plusieurs joueurs qui disposent d'un important salaire.

Hazard, Bale visés

Revenu de Tottenham où il était en prêt, Gareth Bale figure forcément en tête de liste parmi les indésirables. Avec 35 joueurs, le club de Florentino Perez va devoir dégraisser. Raphaël Varane, qui entre dans sa dernière de contrat avec le Real Madrid, pourrait être vendu dès cet été, notamment en direction de Manchester United.

Eden Hazard dispose aussi d'un gros salaire à la "Maison Blanche" et n'a pas forcément eu le rendement attendu, perturbé par les blessures. Le Belge est néanmoins sous contrat jusqu'en juin 2024. Isco, Martin Odegaard et Dani Ceballos sont eux aussi très incertains pour la saison à venir avec Carlo Ancelotti. "Nous avons une très grande équipe, et la première chose que nous devons faire est d'évaluer les joueurs que nous avons et de réduire notre effectif, avait déclaré Ancelotti à son arrivée. Nous devrons voir comment nous le faisons. Je connais très bien le groupe, les jeunes aussi, et ceux qui reviennent de prêt."

Javier Tebas, président de la Liga, a déjà indiqué que les règles du plafond salarial ne seraient pas modifiées pour arranger les clubs. "La situation du Real Madrid est très bonne, après la pandémie, en raison de ce que le club a fait dans certaines situations", avait aussi commenté Javier Tebas. Pour autant, il va falloir tout de même que le Real Madrid effectue du ménage pour se conformer au plafond salarial.