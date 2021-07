Real Madrid: quand Perez trouvait Cristiano Ronaldo et Mourinho "idiots"

El Confidencial a dévoilé de nouvelles conversations de Florentino Perez, datant de 2012, dans lesquelles il s’en prend cette fois à Cristiano Ronaldo et José Mourinho.

Qui veut la tête de Florentino Perez? Le président du Real Madrid se le demande depuis les révélations dans El Confidencial d’enregistrements de conversations tenues il y a plusieurs années. Et dans lesquelles il tient des propos très crus sur les membres du son propre club. Mardi, des audios datés de 2006 avaient émergés dans lesquels il qualifiait Raul et Iker Casillas, "d’arnaques". Le déballage se poursuit ce mercredi avec de nouveaux propos remontant à 2012 où il s’en prend cette fois violemment à Cristiano Ronaldo, star de l’équipe, José Mourinho, alors entraîneur, plusieurs autres membres de l’effectif représentés par l'agent Jorge Mendes.

Ronaldo? "Il est fou. Ce gars est un idiot, un malade."

"Il est fou, lance-t-il au sujet de CR7 à son interlocuteur mystère en octobre 2012. Ce gars est un idiot, un malade. Vous pensez que ce gars est normal, mais il n'est pas normal, sinon, il ne ferait pas tout ce qu'il fait. La dernière bêtise qu'il a faite, que tout le monde a vue… Pourquoi pensez-vous qu'il ait fait cette bêtise?" Le contexte de cette déclaration et de cette bêtise n’est pas précisé au cours de cette année où Ronaldo avait dépassé les 60 buts sur l’année civile.

Perez avait poursuivi ses critiques sur le Portugais en attaquant également son agent Jorge Mendes, qui représente également les intérêts de José Mourinho. "Mendes ne gère rien avec lui, peste-t-il. Tout comme il ne gère rien avec Mourinho. Même pour les interviews. Rien. Pas de putain de cas. Ce sont des gars avec un ego terrible, tous les deux gâtés, l'entraîneur et lui, et ils ne voient pas la réalité, car tous les deux pourraient gagner beaucoup plus d'argent s'ils faisaient autrement. Ce sont deux anormaux, car nous parlons de beaucoup d'argent dans le domaine du droit à l'image. Aussi, avec ce visage qu'ils ont, avec ce côté provocateur, que tout le monde ne les aime pas... C'est tout le contraire de la publicité!"

Coentrao "débile", Mourinho "idiot"

Il s’en prend aussi à Fabio Coentrao, dont il fustige le niveau. "Encore un qui n’a rien dans la tête et Madrid mange ces gars, lance-t-il. En ce moment, il est de la merde et Mourinho est un idiot… Ce n'est pas qu'il ne veut pas pour jouer... Bon, il est un peu débile. Il conduit sans permis... Cela dit, il a été débordé par la pression et c'est parce qu'il est malade. Mais l'autre s'en fiche s'il est malade parce que ça le tue. 'Tu es une merde'."

Dans ces conversations, le courroux de Perez se dirige principalement vers Jorge Mendes et ses nombreux clients. Il s’étonne encore du transfert de Pepe en provenance de Porto sous la présidence de José Calderon, son prédécesseur, en 2007, soit deux ans avant son retour au poste qu’il n’a plus quitté depuis (Perez a été réélu en mai dernier). Il s’étonne alors des étranges mouvements des 30 millions d’euros déboursés par le Real.

"Jorge Mendes est le représentant du président de Porto, lance-t-il. Avec lui, tout est étrange. Mendes apparaît et on lui paie à lui, ce qui donne un alibi au président de Porto. Lui et Mendes ont pris de l'argent au Russe (sûrement Roman Abramovich, propriétaire de Chelsea, ndlr) avec Mourinho, Carvalho, Ferreira... Ce qui se passe avec cet argent, c'est qu'ils l'emportent en Suisse. Quelqu'un qui est dans la pommade doit s'énerver et doit nous donner l'indice de ce compte en Suisse."