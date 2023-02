Liga: le Real domine Valence et garde le contact avec le Barça

Le Real Madrid n'a eu besoin que de deux minutes pour sceller sa victoire contre le Valence CF (2-0) jeudi au stade Santiago Bernabéu en match en retard de la 17e journée de Liga et revenir à cinq points du FC Barcelone... mais a peut-être perdu Karim Benzema sur blessure.

Dans cette rencontre électrique entre le Real Madrid et Valence, le Ballon d'Or 2022, Karim Benzema, a surgi partout: juste avant la pause, le but de la tête d'Antonio Rüdiger sur corner (45+3e) a été refusé par l'arbitre après visionnage vidéo pour un accrochage dans la surface entre Yunus Musah et le capitaine merengue, qui a posé sa main sur le visage du joueur valencien.

Mais au retour des vestiaires, c'est Benzema qui a servi les deux buteurs du soir: à la 53e minute il a décalé un ballon pour Marco Asensio, qui a décoché un pétard depuis l'arête de la surface. Et deux minutes et dix-sept secondes plus tard, c'est Vinicius qui a doublé la mise après avoir débordé toute la défense adverse sur son aile droite, lancé par... Karim Benzema.

Benzema et Militao touchés

Et les montagnes russes continuent pour l'ex-international français, qui a annoncé sa retraite internationale en décembre: à l'heure de jeu, "KB9" s'est touché l'arrière de la cuisse droite après une frappe, et a demandé le changement. Il est sorti du terrain sans l'aide des soigneurs mais en grimaçant, et s'est dirigé tout droit vers les vestiaires, remplacé par Rodrygo (60e).

Benzema a déjà manqué un mois de compétition en début de saison en raison d'une blessure au quadriceps de la jambe droite subie le 6 septembre pour la première journée de Ligue des champions contre le Celtic Glasgow. Et il a manqué la Coupe du monde au Qatar en novembre et décembre en raison d'une blessure à la cuisse gauche.

Avant le Français, Carlo Ancelotti a également perdu le défenseur central brésilien Eder Militao, sorti sur blessure après un contact avec Samuel Lino, et remplacé à la 36e par Dani Carvajal.

Le mauvais geste Paulista sur Vinicius

Tendu dès l'entame, le match a débouché sur une expulsion: à la 70e, Gabriel Paulista a découpé Vinicius, et a été exclu sur carton rouge direct pour ce geste dangereux, avant d'être invectivé par Militao au moment de pénétrer dans le tunnel menant aux vestiaires. Les équipiers d'Edinson Cavani ont peu existé dans cette rencontre, trois jours après le limogeage de l'entraîneur Gennaro Gattuso, et continuent de s'enfoncer au classement (14e, 20 points, à un point de la zone rouge).

Le Real, de son côté, refait le plein de confiance avant la phase finale du Mondial des clubs la semaine prochaine au Maroc, mais cette victoire pourrait coûter cher en blessures à Ancelotti. Dimanche (14h), les joueurs de la Maison blanche auront l'occasion de revenir provisoirement à deux points du FC Barcelone et de mettre la pression sur les Catalans, qui reçoivent le Séville FC.