Liga: le Real peste contre l’arbitrage après le nul face à Elche

Selon Marca, le Real Madrid s’est plaint de décisions arbitrales défavorables lors du match nul face à Elche (2-2), dimanche. Le club regrette un penalty annulé et une main dans la surface non sifflée.

Le Real Madrid a arraché un match nul miraculeux face à Elche (2-2), dimanche lors de la 22e journée de Liga. Menés 2-0 à dix minutes de la fin, les Merengues ont accroché un point grâce à un penalty de Luka Modric (82e) et une tête d’Eder Militao (90e+2) au bout des arrêts de jeu. Karim Benzema, sorti sur blessure, avait aussi manqué un penalty en première période. Le scenario du match a un peu agacé le club en interne.

Des certaines sources du Real citées par Marca se sont en effet plaintes de décisions arbitrales défavorables à l’équipe de Carlo Ancelotti. Deux actions font grincer des dents: un penalty annulé à Eden Hazard après visionnage du VAR, ainsi qu’une main du défenseur adverse, Verdu, dans le surface et non sifflée. Le Real soupçonne l’arbitre Ricardo De Burgos Bengoetxea de ne pas siffler pour ne pas accorder quatre penalties durant la même rencontre. Les Merengues regrettent aussi le faible temps additionnel accordé (quatre minutes). Ils estiment que celui-ci devait être plus conséquent et aurait dû leur permettre de s’offrir une dernière opportunité de gagner.

"Ce sont des évaluations personnelles de l'arbitre, a tempéré Carlo Ancelotti, entraîneur du Real, à l’issue de la rencontre. Nous aimerions tous voir plus de jeu. Je pense qu'une règle sur le temps supplémentaire serait bonne chose pour le football en général."

"Madrid n'a pas le droit de se plaindre"

Le ton est davantage résigné en off. "C'est comme ça et rien ne va changer, déplorent-ils au club. Ce sont deux erreurs de plus qui vont passer car Madrid n'a pas le droit de se plaindre." "Nous ne comprenons rien", peste une autre source contre l’utilisation du VAR sur le penalty annulé sur Hazard (la vidéo a reconnu une erreur manifeste de l’arbitre après avoir jugé que le Belge avait accentué sa chute). Le Real estimerait avoir été victime de plusieurs décisions litigieuses cette saison. Marca liste ainsi huit autres penalties non sifflés dont le Real aurait dû bénéficier depuis le début de saison.