PSG: Pochettino laisse planer le doute sur la présence de Neymar face au Real

Mauricio Pochettino, entraîneur du PSG, maintient le suspense sur la possible présence de Neymar face au Real Madrid, le 15 février prochain en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h, sur RMC Sport 1).

Jouera, jouera pas? A près de trois semaines du 8e de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid, (15 février, en direct sur RMC Sport, 21h), la présence de Neymar (29 ans) est toujours incertaine. Le Brésilien soigne actuellement une entorse de la cheville gauche contractée lors du déplacement de Paris sur le terrain de Saint-Etienne (1-3, 15e journée de Ligue 1), le 28 novembre dernier. Le lendemain, le club avait annoncé une absence estimée entre six et huit semaines pour l’ancien joueur du FC Barcelone.

Samedi, le club parisien a précisé que l’attaquant devait reprendre la course en début de cette semaine. En attendant, il poursuit ses soins et un entraînement individuel. Il faudra encore attendre pour son retour à la compétition. Dimanche, Mauricio Pochettino est resté évasif sur la présence de sa star pour le choc face à Madrid.

"On espère qu’il sera là"

"Nous ne savons pas encore, on espère que ce sera le cas, on doit suivre son évolution, il doit continuer à courir la semaine prochaine, a-t-il soufflé, dimanche après la large victoire parisienne face à Reims (4-0) en Ligue 1. On espère qu’il sera là."

L’ancien joueur du FC Barcelone poste régulièrement des vidéos de sa récupération. Il a aussi récemment adressé un message à ses détracteurs sur ses réseaux sociaux. "Aigri? Je suis si heureux de tout ce que j'ai accompli jusqu'à présent, a-t-il écrit la semaine dernière. [Je suis si heureux] pour tous ceux qui me soutiennent, en particulier les Brésiliens!" Un commentaire vraisemblablement destiné à certains médias, notamment la chaîne SporTV, qui ont émis l’hypothèse d’un mal-être du footballeur à cause de sa relation avec le peuple brésilien. Le joueur de 29 ans a manqué 17 rencontres depuis le début de saison (pour 14 matchs disputés et trois buts).