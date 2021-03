Liga: le Real s'en sort in extremis grâce au doublé d'un immense Benzema

Le Real Madrid, mené à l'heure de jeu, a arraché la victoire contre Elche grâce à un doublé de Karim Benzema (2-1) ce samedi. Les Madrilènes restent en vie dans la course au titre.

Benzema sauveur de la Maison Blanche, acte II. Comme face à l'Atlético, le week-end dernier (1-1), le Real Madrid s'en est remis à Karim Benzema ce samedi. Le Français, buteur dans les derniers instants lors du derby de Madrid, avait permis à ses coéquipiers de ne pas abandonner toutes leurs chances de croire au titre. Il a récidivé ce samedi contre Elche en sauvant les Madrilènes (2-1), menés à l'heure de jeu, d'une humiliation contre le 17e de Liga.

L'attaquant français, qui avait fait parler toute sa technique sur son but égalisateur contre l'Atlético, a, dans un premier temps, profité d'un caviar de Luka Modric pour marquer de la tête en prenant le meilleur sur son adversaire direct (73'). Avant d'une nouvelle fois étaler toute sa classe dans le temps additionnel : à la suite d'un une-deux avec Rodrygo, Benzema tire en demi-volée du gauche et sa frappe, croisée et puissante, ne laisse aucune chance au portier adverse.

Varane fautif sur le but d'Elche

Avant de finir très fort, les Merengue avaient d'abord craqué sur corner à l'heure de jeu. Le centre de Morente trouvait la tête de Dani Calvo, vainqueur de son duel aérien avec Raphaël Varane, qui confirme sa mauvaise passe actuelle.

Les hommes de Zinedine Zidane s'évitent un troisième match nul consécutif. Ce soir, les Colchoneros peuvent reprendre huit points d'avance en cas de succès contre Getafe (21h). Benzema ne pourra pas maintenir l'espoir indéfininiment...