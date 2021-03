Mercato: Varane ciblé par Manchester United

L'avenir de Raphaël Varane au Real Madrid s'annonce incertain et le Français pourrait quitter le club madrilène l'été prochain, à un an du terme de son contrat. Selon le Manchester Evening News, Manchester United est prêt à accueillir le Français et a fait du joueur sa priorité pour le prochain mercato.

En fin de contrat en juin 2022 avec le Real Madrid, Raphaël Varane n'a toujours pas prolongé son bail avec le club où il a tout gagné. Arrivé en 2011 en provenance du RC Lens, le défenseur central français pourrait être vendu l'été prochain. Comme l'a rapporté la presse espagnole ces derniers jours, la "Maison Blanche" pourrait être forcée de lâcher Varane lors du prochain mercato, pour ne pas prendre le risque de le garder dans sa dernière année de contrat à l'image de la situation actuelle autour de Sergio Ramos.

Varane priorité de Manchester United en défense

Car si les discussions continuent toujours pour Sergio Ramos, capitaine emblématique du club, le cas Raphaël Varane est bien différent. Perçu comme un cadre important de l'effectif, le Français représente toujours l'avenir du club pour ses dirigeants. Mais face à la crise économique, ceux-ci pourraient le vendre au meilleur prix cet été, d'autant plus s'il n'a pas prolongé d'ici les prochains mois. Le garder dans sa dernière année de contrat serait forcément un risque, d'autant plus qu'il est l'une des plus grosses valeurs marchandes du club.

Selon des informations de Manchester Evening News, Manchester United serait très intéressé par l'idée de recruter Raphaël Varane lors du prochain mercato. A la recherche d'un défenseur central pour épauler Harry Maguire, les Red Devils auraient les capacités financières pour proposer un meilleur contrat à Varane. Le Real Madrid s'attendrait à ce que le joueur de 27 ans refuse la prolongation de contrat proposée, ce qui entraînerait certainement son départ.

Varane estimerait qu'il y aurait une trop grande différence entre la proposition madrilène et ce que gagnent ses coéquipiers les mieux payés. Annoncé comme la cible de Manchester United, comme cela a déjà été le cas par le passé, Raphaël Varane aura probablement à nouveau l'opportunité de rejoindre la Premier League et Manchester United l'été prochain.