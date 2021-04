Liga: Messi se prive d'un triplé pour laisser Griezmann tirer un penalty

Le FC Barcelone s'est imposé ce jeudi face à Getafe (5-2) lors de la 31e journée de Liga, où Lionel Messi a marqué un doublé. Qui aurait pu se transformer en triplé mais l'Argentin a laissé en fin de match le soin à Antoine Griezmann de tirer et transformer un penalty.

Auteur d'un doublé ce jeudi lors de la victoire face à Getafe (5-2), Lionel Messi s'est montré généreux. L'Argentin, préposé à tirer les penalties au FC Barcelone, a laissé le soin à Antoine Griezmann de se charger de cet exercice pour le dernier but de la soirée.

16e but de la saison pour Griezmann

Il faut dire que le champion du monde 2018 avait obtenu la faute dans le temps additionnel (90+3e), provoquée par Soufiane Chakla. Et Griezmann a pu se faire justice lui-même en parachevant ce succès du Barça, qui a permis au club catalan de revenir à la troisième place du classement, à 5 unités de l'Atlético de Madrid, mais avec un match de retard.

Avec cette réalisation, à l'issue d'une partie assez quelconque, Antoine Griezmann a inscrit son 16e but de la saison toutes compétitions confondues, le 9e en Liga. Un joli total, mais loin encore de Lionel Messi, toujours meilleur buteur du championnat avec désormais 25 buts en 29 matchs de Liga.

Un joli geste de la part de Lionel Messi, déjà habitué par le passé à laisser des penalties à ses coéquipiers. En l'absence d'Ousmane Dembélé, le sextuple Ballon d'Or et Antoine Griezmann étaient alignés ensemble en attaque. Leur duo sera à nouveau attendu ce dimanche (16h15) en déplacement sur le terrain de Villarreal, alors que le club catalan n'a plus que le championnat à jouer en cette fin de saison et espère décrocher un nouveau titre.