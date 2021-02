Liga : Simeone "n’a pas de cœur" selon Filipe Luis (et c’est plutôt un compliment)

Actuellement à Flamengo, Filipe Luis a évolué durant de nombreuses saisons sous les ordres de Diego Simeone, un entraîneur qu’il l’aura profondément marqué. Le latéral brésilien de 35 ans se souvient d’un coach intransigeant, et qui ne vit que pour la gagne.

Il n’aura pas passé que des entraînements agréables au côté de Diego Simeone, mais il n’en garde que de très bons souvenirs. L’ancien latéral de l’Atlético de Madrid, Filipe Luis, passé par Chelsea et désormais à Flamengo, est revenu lundi soir dans un entretien au Daily Mail sur sa période madrilène (2010-2014 puis 2015-2019), où il aura passé sept saisons sous la houlette de l’inimitable entraîneur argentin, devenu coach en Espagne en 2011. Depuis son arrivée, l’Atlético de Madrid a remporté le titre de champion d'Espagne en 2014 (deux fois vice-champion en 2018 et 2019), une Ligue Europa en 2018, et a été deux fois en finale de la Ligue des champions, en 2014 et 2016.

"J’étais un arrière complet en manque de confiance en décembre quand il est arrivé. Et le meilleur arrière gauche du monde en janvier, assure Filipe Luis. C’est la seule personne qui ait réussi à obtenir cela de moi." Plusieurs années où l’international brésilien a pu vivre ce qu’est d’évoluer sous les ordres d’un coach aussi exigeant que Simeone, réputé rigoureux et insatiable dans sa recherche de la discipline tactique, que ce soit en matches ou aux entraînements.

"Il connaissait chaque centimètre de mon cerveau"

Parti à Chelsea lors de la saison 2014-2015, le temps de remporter la Premier League, Filipe Luis a vite fait demi-tour, motivé par un SMS d’"El Cholo" : "Reviens, nous allons gagner à nouveau et j’ai besoin d’un arrière complet comme toi", lui a écrit Simeone. "J’y suis retourné, j’ai bien joué et il m’a dit : 'Tu vois, tu ne joues bien que pour moi. Il fallait que tu reviennes pour bien jouer à nouveau'. Il a obtenu le meilleur de moi. Il connaissait chaque centimètre de mon cerveau."

Une faculté à emmener ses joueurs avec lui que le Brésilien de 35 ans attribue à son aura inégalable, mais aussi à son besoin viscérale de gagner à tout prix. "Croyez-moi sur parole, ce n’est pas facile de jouer pour Simeone. Il n’a pas de cœur. Il ne se dit jamais : 'Oh, quel dommage, pauvre petit joueur, je dois faire attention à ceci ou à cela.' Non. Il décidera de ce qu’il doit faire uniquement pour gagner." Le coach de l'actuel leader de la Liga ne devrait pas changer de mentalité mardi soir, alors que son équipe reçoit le Chelsea de Thomas Tuchel en huitième de finale aller de Ligue des champions (21 heures, à suivre sur RMC Sport 1).

