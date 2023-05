Liga: Tebas compare les insultes racistes visant Vinicius... aux attaques contre Messi et Ronaldo

Javier Tebas estime que les insultes racistes qui visent Vinicius Jr sont comparables aux insultes homophobes et validistes autrefois lancées contre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Toujours dans une volonté de défendre l'action du football espagnol, accusé de laxisme face au racisme, Javier Tebas a comparé les insultes racistes reçues par Vinicius Jr lors du match Valence-Real Madrid aux autres attaques discriminantes qui visaient Cristiano Ronaldo et Lionel Messi lorsqu'ils évoluaient en Espagne.

"Vinicius fait l'objet d'insultes parce que c'est un grand joueur", a déclaré le président de la ligue espagnole de football lors d'un point presse organisé ce jeudi. "Si on regarde bien, en prenant du recul, les grands joueurs que sont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont ceux qui ont le plus d'insultes. Dans un cas homophobes et dans l'autre sur une déficience intellectuelle (en référence aux attaques sur l'autisme, ndlr). C'est parce que ce sont de grands joueurs et qu'ils suscitent de la malveillance", a-t-il ajouté.

"Si vous vous mettez en colère parce que Vini est très bon, au lieu de lui dire «putain de noir», dites-lui "pourquoi vous ne la fermez pas", comme le roi d'Espagne l'a dit à Chávez (lors d'un sommet ibéro-américain en novembre 2007)", a poursuivi Javier Tebas.

"La lutte contre le racisme se fait tous les jours"

"Nous avons une histoire importante dans la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'homophobie. Il y a dix ans, il s'agissait de chants scandés dans les stades et nous y avons mis fin. Aujourd'hui, il ne s'agit plus que de petits groupes ou d'individus isolés et nous continuons à nous battre, la lutte contre le racisme se fait tous les jours. Nous avons entamé une bataille que nous avons gagnée non sans coûts personnels", a également déclaré Javier Tebas.

À l'occasion de cette intervention, Javier Tebas a réitéré ses excuses à propos de sa réaction véhémente contre Vinicius Jr au soir du match Valence-Real: "Je ne voulais pas critiquer Vinicius, mais montrer que nous faisons beaucoup de choses contre le racisme. Il est possible que ce soit une erreur de ma part".