Victime d'insultes racistes, expulsé, défendu par Mbappé... Pourquoi l'affaire Vinicius enflamme l'Espagne

De nouveau victime d’insultes racistes sur la pelouse de Valence, Vinicius est la principale cible dans le championnat espagnol ces derniers mois. Jugé provocant par ses adversaires, le joueur du Real Madrid a alerté plusieurs fois les instances pour appeler à des sanctions.

Qui est Vinicius Jr ?

Né le 12 juillet 2000, Vinicius Jr a rejoint le Real Madrid et le championnat espagnol en provenance de Flamengo à seulement 18 ans, contre un chèque de 45 millions d’euros. Après des débuts à la Castilla, l’équipe réserve madrilène, le Brésilien effectue ses débuts en équipe première lors de la saison 2018-2019. Il s’impose rapidement au sein du collectif des Merengue, au point de devenir la principale force offensive du dernier vainqueur de la Ligue des champions aux côtés du Ballon d’or Karim Benzema. Cette saison, il culmine à 23 buts et 21 passes décisives en 54 matchs toutes compétitions confondues.

Pourquoi est-il la cible des supporters ?

Considéré comme un joueur vif et technique, un style de jeu qui agace ses adversaires, Vinicius n’hésite pas à multiplier les célébrations à base de pas de danse, jugés irrespectueuses pour certains. Quatre ans et demi après son arrivée au Real (à 18 ans, contre 45 millions d’euros en provenance de Flamengo), le Brésilien est désormais bien connu des défenseurs adverses qui ne l’épargnent pas. Tout comme les supporters, qui multiplient les attitudes haineuses à son égard.

Depuis quand est-il victime d’insultes racistes ?

Osasuna, Gérone, Atlético de Madrid, Valladolid, Barça… L’exercice 2022-2023 a été le théâtre de - trop - nombreux actes de racisme à l’égard de l’ailier brésilien. En septembre, l’entraîneur de Majorque appelait ses joueurs à muscler leur jeu face à Vinicius. “Frappe-le, frappe-le”, avait-il scandé depuis son banc. S’en sont suivis des avertissements de la part de ses adversaires (le capitaine de l’Atlético Koke l’invitait à ne pas danser en cas de but). De son côté, Pedro Bravo, le président de l’association des agents espagnols invitait Vinicius à “arrêter de faire le singe”.

Dans les tribunes, les manifestations à l’égard du joueur de 22 ans se sont multipliées (poupée pendue par les supporters de l’Atlético, “Vinicius meurs” de la part des fans du Barça, cris de singe…). Ce week-end, au milieu du chaos au stade Mestalla, Vinicius a été pris à partie par un supporter de Valence, qui lui aurait dit “singe”. Finalement expulsé après un accrochage avec Hugo Duro, l’ancien joueur de Flamengo n’a pas manqué de chambrer Valence en retour.

Que prévoient la Liga et la Fédération contre le racisme ?

Ces derniers mois, le joueur a souvent fait appel à la Liga pour réagir face au fléau du racisme. En réponse, la Ligue espagnole de football publie souvent des communiqués pour condamner ces insultes racistes. Après un Clasico face au Barça en mars dernier, l’instance avait même déposé une huitième plainte pour les injures contre l'ailier madrilène. Afin de montrer son implication dans la lutte contre le racisme et les discriminations, la Liga a également appelé les supporters ayant des éléments sur les auteurs de ce genre d'insultes à les dénoncer. Un canal dédié à ses témoignages a même été ouvert sur le site de l'instance et une adresse mail dédiée (stopracismo@laliga.es) a été créée.

En parallèle, Vinicius n’a pas hésité à interpeller directement Javier Tebas, le président de la Liga. Souvent sans utiliser de gants. pas plus tard que ce dimanche soir après les incidents de Valence, les deux hommes ont eu un échange musclé sur les réseaux sociaux. Après de nouvelles critiques de l’attaquant, le patron du foot espagnol a sorti la sulfateuse pour recadrer le joueur, l’invitant à “s’informer correctement” avant “de critiquer et d’insulter la Liga”.

De son côté, la Fédération estime que "le Comité et la Commission d'État contre la violence, le racisme, la xénophobie et l'intolérance dans le sport doivent prendre des mesures, y compris la fermeture des tribunes chaque fois que cela se produit et des stades lorsqu'il s'agit d'une récidive."

Le racisme va-t-il entraîner le départ de Vinicius ?

Cette accumulation de phénomènes racistes va-t-il pousser à bout Vinicius et l’inciter à quitter le championnat espagnol ? C'est une possibilité, comme l'indique Marca ce lundi. Surtout après une petite phrase lâchée par le Brésilien. "Je suis fort et j'irai jusqu'au bout contre les racistes. Même si c'est loin d'ici". L'attaquant brésilien n'a cependant pas encore envisagé cette idée, bien qu'il soit à bout de nerfs, rapporte de son côté ESPN Brésil. Le Madrilène est sous contrat jusqu’en 2024 avec les Merengue.

Le monde du foot au soutien

L'attaquant du Real Madrid a reçu de très nombreux messages de soutien après les évènements de Valence. Outre Neymar, Kylian Mbappé a assuré au Brésilien qu'il "n'était pas seul" face aux insultes. "Une fois de plus, un épisode de racisme dans la La Liga, une fois de plus avec VInicius. Jusqu'à quand? Tant qu'il y aura de l'impunité et de la connivence, il y aura du racisme, a écrit l'ancien joueur du Real Madris sur Twitter. Il est inacceptable que les arbitres, la Fédération et les autorités restent également sans action et que les supporters applaudissent une telle absurdité. Cela suffit. Vini, compte sur moi dans ton combat. Dans notre combat", a de son côté écrit Ronaldo.

Ce lundi, le président de la Fifa Gianni Infantino a exprimé lundi sa "pleine solidarité" avec l'attaquant brésilien Vinicius. "Pleine solidarité à Vinicius, a écrit le patron de la Fédération internationale de football (Fifa) dans un communiqué. Il n'y a pas de place pour le racisme dans le football ou dans la société et la Fifa soutient tous les joueurs qui se sont retrouvés dans une telle situation."