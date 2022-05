Liga: "Un goût d’humiliation", l’Atlético justifie son refus de faire une haie d'honneur au Real

Alors que l’Atlético de Madrid accueillera le Real Madrid dimanche au Wanda Metropolitano, les Colchoneros ont assuré qu’ils ne se plieraient pas à la tradition de la haie d’honneur pour l’équipe tout juste sacrée championne d’Espagne.

Les Colchoneros sont visiblement mauvais joueurs. Dimanche au Wanda Metropolitano, les joueurs de l’Atlético de Madrid ne feront pas de haie d’honneur à ceux du Real Madrid, comme le veut la tradition en Espagne. En théorie, l’équipe sacrée championne reçoit cette marque de respect lors de ses derniers matchs de la saison.

"Certains veulent transformer ce qui est né comme un geste de reconnaissance envers le champion en un péage public que doivent payer les rivaux, imprégné en plus d’un goût d’humiliation, a réagi le club rouge et blanc dans des propos relayés par Marca. En aucun cas, l’Atlético de Madrid ne va collaborer à cette tentative de moquerie dans laquelle sont oubliées les vraies valeurs du sport et sont créées de la crispation et de la confrontation entre les supporters."

L'Atlético lutte encore pour aller en Ligue des champions

L’Atlético de Madrid estime aussi que ce genre de mise à l’honneur devrait avoir lieu lorsque l’équipe championne joue à domicile, mais pas à l’extérieur, où cela revient à rabaisser l’équipe rivale. Il faut croire que l’atmosphère de cette fin de championnat, en plus de la rivalité entre les deux clubs madrilènes, n’aide pas à la bienveillance.

Les Colchoneros sont actuellement 4es de Liga, avec seulement trois points d’avance sur le Betis Séville à quatre journées de la fin. Ce derby est donc crucial pour les joueurs de Diego Simeone, qui doivent assurer le plus vite possible leur qualification pour la prochaine Ligue des champions, alors qu’il sera surtout un jour de célébration pour leurs homologues du Real.