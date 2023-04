Liga: Vinicius critique l'arbitrage sur Twitter après la lourde défaite du Real

Après de la défaite du Real Madrid face à Gérone (4-2), Vinicius s'en est pris à La Liga sur son compte Twitter, relayant un tweet d'un compte brésilien expliquant qu'il avait injustement pris un carton jaune.

Encore une critique de l'arbitrage en Liga. Vinicius s'en est de nouveau pris aux arbitres du championnat espagnol mardi soir, alors que le Real Madrid venait d'être battu 4-2 sur la pelouse de Gérone. Le Brésilien, auteur d'un but et une passe décisive malgré la défaite, n'a pas aimé être sanctionné d'un carton jaune pour provocation.

Une provocation sanctionnée

L'attaquant du Real Madrid a réagi à un tweet qui disait: "Vinicius était allongé sur le sol et un joueur de Gérone a donné un coup de pied dans le ballon. Il s'est plaint, il a reçu un carton jaune et l'adversaire n'a rien eu." Il a cité en ajoutant comme commentaire "LaLiga", avec des émoticônes faisant allusion au mauvais niveau de l'arbitrage dans le championnat espagnol.

Après s'être embrouillé avec une bonne partie de l'effectif catalan, dont Arnau Martinez, latéral droit de Gérone chargé de défendre sur lui, Vinicius a effectivement écopé d'un carton jaune à la 37e minute. Après avoir subi un énième tacle, il s'est confronté à deux joueurs adverses, l'arbitre, les autres joueurs de Gérone et les tribunes, chambrant en montrant son écusson de champion du monde sur le maillot.

Un carton rouge oublié?

Comme il ne s'arrêtait pas, il a reçu un carton. C'est déjà son neuvième en Liga, ce qui signifie qu'il n'est plus qu'à un seul de son deuxième cycle de suspension pour accumulation de cartons, ce qui est anormal pour un attaquant. Il aurait même pu finir la rencontre avec un second jaune et donc un carton rouge après avoir été vu en train de pousser clairement Santi Bueno à la 77e minute, sous les yeux de l'arbitre, sans qu'il n'y ait le moindre duel pour le ballon dans l'action.

Un geste polémique pour les médias espagnols, qui estiment que, même si Vinicius est encore le joueur à avoir subi le plus de fautes lors de la rencontre, il aurait dû prendre ce carton rouge pour ce geste anti-sportif. De son côté le Real Madrid estime que plusieurs joueurs de Gérone auraient dû être exclus, Arnau Martinez pour son tacle un peu haut sur la cheville du brésilien et Santi Bueno pour son tir qui semblait le viser aussi.