Mercato: la phrase ironique de Tebas sur l'arrivée potentielle de Mbappé et Haaland en Liga

Pour Javier Tebas, le patron de la Ligue espagnole, le prochain mercato estival sera sans coup d'éclat en raison du coronavirus et de ses conséquences économiques. Il imagine difficilement Kylian Mbappé et Erling Haaland signer en Liga.

"Kylian Mbappé ou Erling Haaland rejoindront-ils l’Espagne l’été prochain? Pour jouer au golf, oui." Avec cette petite phrase, prononcée sur le ton de l’humour, Javier Tebas a calmé d’un seul coup les rêves des supporters du Real Madrid et du FC Barcelone. Pour le président de la Ligue espagnole, les chances de voir Mbappé et Haaland débarquer en Liga lors du prochain mercato sont minces.

"Je pense que ce sera très difficile. Mais il peut y avoir des circonstances exceptionnelles. On parle des signatures de Haaland et Mbappé. Je ne vois pas comment. En faisant de la magie? Une équipe comme Barcelone doit libérer de nombreux joueurs pour attirer une star. Ce n'est pas le cas pour le Real Madrid, mais il doit avoir d'autres circonstances pour le faire", a-t-il ajouté, cette fois sérieusement, lors d’un événement organisé ce mercredi à Malaga, dans des propos rapportés par AS.

"J'aimerais avoir Messi, Haaland, Mbappé…"

Pour lui, le marché des transferts sera sans éclat cet été en raison des conséquences économiques liées à l’épidémie de coronavirus. "On ne peut pas dire que Mbappé ou Haaland va arriver, que Messi va rester… C'est impossible. La crise est mondiale. Nous essayons de faire en sorte que la marque "LaLiga" soit au-dessus des joueurs et même des clubs. J'aimerais avoir Messi, Guardiola, Klopp, Haaland, Mbappé… mais ce n'est pas possible", a-t-il insisté, convaincu que la Liga reste l'un des meilleurs championnats au monde. Même sans Mbappé, même sans Haaland.

"Neymar et Ronaldo sont partis et je n'ai pas vu que les ligues françaises ou italiennes devenir les meilleures d'Europe", a affirmé Tebas, qui espère que Messi restera au moins une saison supplémentaire à Barcelone, alors qu'il sera en fin de contrat en juin. "C'est le meilleur joueur de l'histoire, a-t-il lancé. Il a commencé à Barcelone et je pense qu'il devrait continuer au Barça. Si j'étais le conseiller de Messi, je lui dirais de faire tout son possible pour rester au Barça car ce club le transcende."