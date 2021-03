Barça: Messi-Griezmann, le duo le plus prolifique de Liga

Le FC Barcelone est toujours dans la course au titre en Liga. Ces dernières semaines, le club catalan a été porté en attaque par Lionel Messi et Antoine Griezmann, impliqués sur 75% des buts en championnat en 2021.

Eliminé de la Ligue des champions par le PSG, le FC Barcelone a encore deux grands objectifs d'ici la fin de saison. Provisoirement 3e de Liga ce dimanche avant un déplacement (21h) sur le terrain de la Real Sociedad, le club blaugrana se trouve à quatre points de l'Atlético de Madrid après 27 journées, à 4 unités du leader.

Suarez et Llorente juste derrière

Le 17 avril prochain, Barcelone jouera une finale de Coupe du Roi face à l'Athletic Bilbao. Mais ces dernières semaines, le Barça a retrouvé des couleurs à l'image de Lionel Messi. En 25 rencontres disputées, l'Argentin est actuellement le meilleur buteur de la Liga avec 21 réalisations, et 7 passes décisives. Un peu en-deça de son niveau en début de saison après sa tentative de départ, le numéro 10 du club catalan est revenu à son meilleur niveau.

De son côté, Antoine Griezmann totalise 7 buts et 6 passes décisives. En additionnant le total des statistiques des deux stars de l'attaque du Barça, aucune paire dans le championnat espagnol ne parvient à obtenir un meilleur bilan. Le duo de l'équipe catalane devance celui formé par Luis Suarez et Marcos Llorente du côté de l'Atlético de Madrid, pour 27 buts et 10 passes décisives au total. Encore très en forme cette saison, Karim Benzema n'a lui pas ce partenaire d'attaque au Real Madrid comme peut l'être Griezmann pour Messi, où comme il le fut par le passé pour Cristiano Ronaldo.

Un Barça en pleine forme en 2021

Depuis le début de l'année, le Barça a remporté 11 matchs de Liga, pour un seul nul. Une belle série d'invincibilité qui doit beaucoup aux capacités offensives retrouvées de ce Barça, qui dispose aussi avec Ousmane Dembélé d'une autre solution majeure pour animer son secteur d'attaque. Et sur les 32 buts marqués en 2021, Lionel Messi et Antoine Griezmann ont été impliqués sur 24 réalisations, que ce soit dans la dernière passe ou la finition.

Arrivé à l'été 2019 à Barcelone, une année après avoir déjà failli rejoindre le club, Antoine Griezmann apparaît désormais pleinement intégré au sein du groupe. Lors de ses premiers mois en Catalogne, sa relation avec Lionel Messi faisait l'objet de nombreux débats. A tel point que le Français avait confié que la "Pulga" lui en avait voulu par rapport à cet épisode survenu lors de l'été 2018. Ces relations un peu tendues semblent désormais de l'hsitoire ancienne, avec un duo qui rayonne sur le terrain et porte le Barça. Ronald Koeman aura bien besoin de ce duo en forme s'il veut permettre à son équipe de décrocher un trophée d'ici la fin de saison.