Mercato: le Barça aimerait caser Coutinho à Newcastle en janvier

Peu performant depuis son arrivée au FC Barcelone en 2017, Philippe Coutinho semble poussé vers la sortie. D’après Sport, les dirigeants du Barça auraient l’espoir de voir le nouveau riche Newcastle se positionner prochainement sur l’attaquant brésilien.

L’aventure de Philippe Coutinho (29 ans) au FC Barcelone n’a rien d’un long fleuve tranquille. Souvent victime de pépins physiques et irrégulier dans ses performances, l’attaquant avait eu une lueur d’espoir avec l’arrivée, en 2020, d’un Ronald Koeman qui appréciait son talent.

Mais le Brésilien joue peu et ne semble pas dans les plans de l’intérimaire Sergi Barjuan. Même si le week-end dernier contre Alavès (1-1), le coach qui assure l’intérim avait affiché son soutien à l’attaquant ciblé par des sifflets: "J’ai parlé à tout le monde et j’ai aussi parlé à Coutinho. Je lui ai dit que j’avais aussi été sifflé au Camp Nou (…) Nous espérons redécouvrir le Coutinho de Liverpool."

D’après Sport, le probable nouveau coach du club catalan, Xavi, ne serait pas non plus emballé par l'ancien meneur de jeu des Reds. D’autant qu’avec le retour à la compétition d’Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho aura encore moins l’occasion d’entrer en jeu. Pour faire partir le joueur aux huit apparitions en Liga pour un but cette saison, le Barça espérerait un mouvement de Newcastle au prochain mercato.

Coutinho pour lancer le projet de Newcastle?

Actuellement 19es de Premier League, les Magpies voudront probablement des joueurs confirmés pour lancer la nouvelle ère depuis le rachat par le fonds souverain d'Arabie Saoudite. Les Barcelonais auraient l'espoir de voir les Saoudiens se pencher sur la situation du Brésilien, au point d'envisager un prêt avec option d’achat obligatoire.

À voir si les Anglais entameront des démarches sérieuses pour attirer le joueur de 29 ans, et si ce dernier sera partant pour rejoindre ce projet certes ambitieux mais qui demeure encore risqué, compte tenu la position actuelle de Newcastle au classement.