Mercato: "Dembélé veut continuer au Barça", assure Xavi

A la veille de la réception d’Elche pour le compte de la 18e journée de Liga, l’entraîneur du FC Barcelone Xavi s’est montré confiant sur une possible prolongation de son attaquant français Ousmane Dembélé, dont le contrat expire à l’issue de la saison.

Partira, partira pas? Le doute demeure quant à l’avenir d’Ousmane Dembélé au Barça. Revenu en forme après avoir enchaîné les blessures, le champion du monde de 24 ans sera en fin de contrat à l’issue de la saison. Et donc libre de s’engager avec le club de son choix à partir du 1er janvier.

Alors que son nom circule en Angleterre, le club catalan n’a pas perdu espoir de le prolonger. Xavi semble même relativement serein sur ce dossier sensible. Lors de sa conférence de presse à la veille de recevoir Elche pour le dernier match de l’année au Camp Nou, l’entraîneur barcelonais a dit avoir rencontré son joueur jeudi.

"Il sait à quel point il sera important s'il reste avec nous"

"Je suis positif, il veut continuer, a confié Xavi. Je ne peux pas en dire plus car il faut parvenir à trouver un accord avec son agent. Mais il sait à quel point il sera important s'il reste avec nous."

L’ancien capitaine du Barça a ajouté que le Français était "heureux." "Il joue de plus en plus, il lui manque peut-être un but mais c’est un joueur qui nous apporte beaucoup de choses, qui est capable de faire des différences. J’espère qu’il va prolonger."