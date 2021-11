Manchester United: un hommage des supporters pour Solskjaer contre Arsenal

Licencié par Manchester United après une série de contre-performances, Ole Gunnar Solskjaer conserve pourtant une jolie cote de popularité auprès des supporters mancuniens. Des fans des Red Devils prépareraient même un hommage pour le technicien norvégien pour la réception d’Arsenal lors de la 14e journée de Premier League jeudi prochain.

Tout juste nommé entraîneur de Manchester United, Ralf Rangnick devrait encore attendre un peu avant de débuter sur le banc des Red Devils. Toujours dans l’attente de documents officiels pour débarquer en Angleterre, le technicien allemand risque donc de laisser Michael Carrick assurer l’intérim ce jeudi contre Arsenal (dès 21h15 sur RMC Sport 1). Le choc de la 14e journée de Premier League donnera aussi l’occasion d’un hommage des fans mancuniens pour Ole Gunnar Solskjaer.

Selon les informations de ESPN, les supporters envisagent de saluer le travail du Norvégien. Joueur légendaire du clunb, OGS a dirigé l’équipe première pendant 149 matchs entre mars 2019 et le 21 novembre dernier avant d’être licencié pour une mauvaise série en championnat avec deux victoires en huit matchs. Une fin d’aventure qui n’a donc pas altéré la sympathie du public à son égard.

>> La Premier League est à suivre sur RMC Sport

Un drapeau géant face aux Gunners

En attendant la première de Ralf Rangnick, qui sera probablement chaleureusement accueilli par les supporters présents à Old Trafford, Ole Gunnar Solskjaer va donc recevoir un bel adieu du peuple mancunien.

Les fans souhaitent ainsi déployer un drapeau géant dans les tribunes de l’enceinte et ont contacté la direction du club afin d’y parvenir. Toujours selon ESPN, Manchester United a donné sa bénédiction pour l’initiative des fans.

Licencié après plus de deux ans de bons et loyaux services, Ole Gunnar Solskjaer s’en est allé sur une mauvaise note.

Mais les supporters de Manchester United n’ont pas l’air d’en tenir rigueur à celui qui a remporté six titres en championnat en tant que joueur et reste l’un des héros du fantastique triplé de 1999 grâce à son but vainqueur en finale de Ligue des champions contre le Bayern. Et ce n’est pas une déroute contre Watford (4-1), ni même un naufrage face à Liverpool (0-5) qui changeront cela.