Mercato: le Barça envisagerait une rupture du contrat de Samuel Umtiti

Selon le quotidien catalan Sport, la direction du Barça étudie la possibilité de rompre le contrat de son défenseur français Samuel Umtiti après l’échec des discussions sur sa baisse de salaire. Sous contrat jusqu’en 2023, le champion du monde n’a pas encore joué un seul match cette saison.

Le Barça dans l’impasse sur le dossier Samuel Umtiti. Après deux premières saisons pleines au FC Barcelone entre 2016 et 2018, le défenseur central français, bloqué de longs mois à l’infirmerie à cause de son genou, n’entre plus dans les plans des entraîneurs de l’équipe catalane. Cette saison, le joueur de 28 ans n’a même pas disputé une seule rencontre sous les ordres de Ronald Koeman.

Et il semble que Xavi, le successeur du Néerlandais sur le banc de touche, ne lui fasse pas davantage confiance. Une situation délicate à gérer pour le Barça, d’autant que "Big Sam" a un salaire très élevé pour un joueur qui ne joue pas.

Un accord est-il encore possible ?

Confrontée à de graves difficultés sur le plan financier, la direction cherche depuis longtemps à transférer ou prêter l’ancien Lyonnais. En vain. Elle a dernièrement tenté des négociations avec le camp Umtiti en vue d’une baisse de salaire. Un échec aussi. Selon Sport, le Barça envisage désormais de se séparer de son joueur avec une rupture de contrat, lequel expire en juin 2023. Selon le quotidien catalan, les dirigeants espèrent trouver un accord avec le Français, arguant qu’il n’a que 28 ans et qu’il peut encore relancer sa carrière dans un autre club. Mais cet accord est-il encore possible ?