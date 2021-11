Ce qu'il faut retenir de la première plutôt réussie de Xavi sur le banc du Barça

Pour la première sur le banc de touche de Xavi, le FC Barcelone s'est imposé ce samedi dans le derby face à l'Espanyol Barcelone (1-0), lors de la 14e journée de Liga. Memphis Depay a offert sur penalty les trois points à son équipe, qui s'est montrée joueuse et offensive, mais encore très perfectible.

L'ère Xavi commence par une victoire au Camp dans un derby face à l'Espanyol Barcelone (1-0). Lors de cette 14e journée de Liga, pour la première sur le banc de l'ancien maître à jouer du club catalan, le Barça a renoué avec le succès après une série de quatre matchs sans victoire en championnat, fatale à Ronald Koeman.

Nommé le 6 novembre dernier, en pleine trêve internationale, Xavi a été fidèle à ses idées en alignant son équipe en 4-3-3, dans la pure tradition du club. Le nouveau technicien du Barça a réservé néanmoins une surprise dans le 11 avec la présence d'Ilias Akhomach sur l'aile droite de l'attaque, jeune joueur (17 ans) issu de la Masia qui n'avait pas encore porté le maillot professionnel.

Les plus de 74.000 spectateurs au Camp Nou, soit la deuxième plus grande affluence de la saison pour le FC Barcelone, ont enfin pu apprécier le style de Xavi sur le banc de touche, lui qui génère de nombreuses attentes, d'autant plus après un début de saison morose. Debout et actif, l'ancien milieu de terrain n'a pas hésité à partager ses consignes avec Sergio Busquets ou Gérard Piqué, ses ex-coéquipiers en Catalogne.

Un bon résultat pour le Barça

Sur le terrain, le Barça de Xavi s'est montré en tout cas offensif, avec 11 tirs tentés dès la première période et une possession de balle sans appel (70%). Ilias aurait pu ouvrir le score (13e) après un centre de Gavi, positionné lui sur l'aile gauche. Mais l'ailier espagnol a complètement loupé sa reprise de volée face au but. Remplacé à la pause par le Marocain Abde Ezzalzouli, Ilias pourra malgré tout se satisfaire d'avoir, à l'image de son équipe, provoqué et tenté.

Positionné en tant que numéro 9, Memphis Depay reculait parfois pour laisser des libertés en attaque à Frenkie de Jong et Nico Gonzalez (19 ans), tous les deux titulaires au milieu de terrain devant le capitaine Sergio Busquets. Un peu timide sur certaines situations en première période, l'attaquant néerlandais s'est rapidement signalé au retour des vestiaires.

Fauché dans la surface de réparation, après avoir été servi magnifiquement par Gavi, Memphis Depay (48e) s'est fait justice lui-même pour ouvrir le score sur penalty face à Diego Lopez. Un but salvateur alors que le Barça, dominateur, avait bien du mal à convertir ses occasions jusqu'ici. En face, malgré quelques fulgurances de Raul De Tomas, à l'image d'un coup-franc (80e) ou d'une tête qui a trouvé le poteau (83e), l'Espanyol Barcelone a longtemps eu du mal à se montrer dangereux dans ce derby, d'abord replié en défense face à un adversaire qui cherchait la faille. L'équipe de Vicente Moreno a finalement poussé de plus en plus en seconde période et Landry Dimata (82e) a loupé une grosse occasion d'égaliser, ne cadrant pas sa tête, pourtant seul face au but.

Car en face, le break aurait pu arriver après un joli rush d'Abde Ezzalzouli (72e) mais n'a finalement pas eu lieu, la tentative du Marocain loupant de peu le cadre. Après cette première copie plutôt satisfaisante pour Xavi, le club blaugrana semble avoir néanmoins une marge de progression, privé lors de ce derby d'Ansu Fati, Pedri ou Ousmane Dembélé sans parler du cas de Sergio Agüero, annoncé proche de la retraite. Joueuse, l'équipe de Xavi aura connu quand même quelques frayeurs dans ce derby et pourra se satisfaire de cette victoire par la plus petite des marges.

Le Barça retrouvera le Camp Nou ce mardi, avec la réception importante de Benfica en Ligue des champions, décisive pour la qualification pour les huitièmes de finale. Revenu à la 6e place de Liga avec un match de retard, le FC Barcelone se déplacera aussi samedi prochain sur le terrain de Villarreal.