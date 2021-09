Moriba balance après son départ du Barça: "Beaucoup de mensonges ont été dits"

Ilaix Moriba, qui a quitté le Barça pour Leipzig, s'est exprimé sur ses derniers mois compliqués dans le club catalan. Ronald Koeman lui avait notamment reproché d'avoir refusé une prolongation de contrat pour des raisons financières.

Ilaix Moriba garde du "respect" pour Barcelone, qu'il porte toujours dans son "coeur". Mais le jeune milieu de terrain hispano-guinéen de 18 ans a tout de même profité de sa présentation officielle à Leipzig pour donner tirer les choses au clair sur son départ mouvementé du FC Barcelone.

"Beaucoup de choses fausses ont été dites. Il fallait que nous restions silencieux par respect pour Barcelone. Mais des choses qui se sont dites dans la presse n'étaient pas justes, beaucoup de mensonges ont été dits", a-t-il déclaré ce mercredi, selon la retranscription du quotidien catalan Sport.

Avant que le transfert en Allemagne soit acté, la gestion de ce cas a fait grincer des dents à Barcelone. Considéré comme un grand espoir à son poste, Ilaix Moriba a refusé une prolongation de contrat. L'entraîneur néerlandais Ronald Koeman l'avait alors publiquement critiqué: "Je conseille à un joueur de 18 ans de ne pas penser que l’argent est le plus important. Le plus important c’est de jouer des matchs".

"Les derniers mois ont été les plus difficiles de ma vie"

À cause de cette situation contractuelle, Ilaix Moriba a été la cible de messages haineux. Ce qu'il a déploré dans sa conférence de presse: "Les derniers mois ont été les plus difficiles de ma vie. Nous avons reçu des messages horribles. Mais nous avons dû nous accrocher pour être ici, je ne méritais pas ces messages".

"Le plus important est que nous sommes ici et je suis heureux de tout mes progrès à Barcelone, du soutien des supporters, a-t-il également déclaré. Même si ces derniers mois, certains d'entre eux n'ont pas su se tenir. Je ne vais pas juger les fans en fonction de ces personnes. J'aurai toujours Barcelone dans mon cœur. (...) Je souhaite le meilleur à Barcelone et à tous les jeunes joueurs".

Ilaix Moriba a ainsi terminé sur une note positive, à l'attention d'Ansu Fati: "J'ai vu qu'ils lui ont donné le numéro 10. Il est la bonne personne pour le prendre. Je lui souhaite le meilleur".