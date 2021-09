Mercato: PSG, Barça, Bayern, Chelsea... quel onze-type pour les cadors européens ?

Les candidats au sacre en Ligue des champions ont vécu des fortunes diverses. Du mercato royal du PSG à la braderie du Barça, passage en revue des principaux mouvements des top clubs européens, et de leur onze potentiel cette saison.

Atlético : Le joli coup Griezmann

Les Colchoneros avaient déjà frappé fort avec les arrivées de Cunha et De Paul, pour 65 millions d’euros. C’est finalement le 31 août que tout s’est emballé. Saul Niguez a finalement quitté le club, prêté à Chelsea, permettant à l’Atlético d’accueillir Antoine Griezmann en prêt. Un atout de poids pour Simeone, qui n’a pas perdu beaucoup d’éléments cet été.

Compo probable : Oblak – Hermoso, Gimenez, Savic – Trippier, Carrasco - Koke, Llorente, Lemar – Suarez, Griezmann

Barcelone : Le grand ménage, la fin de l’ère Messi

Plombé par une dette abyssale, le Barça a dû recruter des joueurs en fin de contrat cet été. Depay, Agüero, Garcia… de jolis coups, mais les Blaugrana ont surtout perdu Messi, contre toute attente, puis Griezmann le dernier jour du mercato, prêté à l’Atlético. Koeman vient de perdre ses deux meilleurs atout offenifs.

Compo probable : Ter Stegen – Alba, Garcia, P, Dest – Busquets, F. De Jong, Pedri – Fati, Dembélé, Aguero (ou L. De Jong)

Onze-type © Capture

Bayern Munich : Nagelsmann ramène ses protégés

Une fois n’est pas coutume, les Bavarois ont fait leur marché en Bundesliga. Non pas à Dortmund, mais à Leipzig, l’ancien club de Nagelsmann, arrivé sur le banc cet été. Upamecano remplace numériquement Boateng, et le Bayern a réussi à attirer Sabitzer le 30 août pour 16 petits millions d’euros…

Compo probable : Neuer – Davies, Hernandez, Upamecano, Pavard – Kimmich, Goretzka – Coman, Müller, Gnabry – Lewandowski

Chelsea : Enfin un 9 pour Tuchel

Le dernier vainqueur de la Ligue des champions sort renforcé de ce mercato. Les Blues ont sorti le chéquier pour offrir un buteur à Tuchel. Lukaku a débarqué de l’Inter contre un chèque de 115 millions. Avec le prêt de Saul Niguez, Chelsea affiche un onze et une profondeur de banc de grande classe, de quoi rêver de titre en Premier League ?

Compo probable : Mendy – Silva, Rüdiger, Azpilicueta – Chilwell, James – Kante, Jorginho – Mount, Lukaku, Havertz

Juve : Le chaos Ronaldo

Les supporters bianconeri ont d'abord exulté. Le 18 août, la Juve annonce enfin l'arrivée Locatelli, prêté avec option d'achat par Sassuolo. Mais depuis, le départ de Cristiano Ronaldo a chamboulé le mercato turinois. Son départ allège les finances du club mais laissera un grand vide sur le terrain. Tout juste arrivé, Allegri se voit privé de la méga-star de la Juventus, et l'arrivée de Kean peinera à le faire oublier.

Compo probable : Szczesny - Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Sandro - Bentancur, Rabiot, Locatelli - Chiesa, Morata, Dybala

Liverpool : La force tranquille

Klopp devrait reconduire le même onze que la saison passée. Les Reds ont seulement fait signer Konaté cet été, pour concurrencer Matip, et ils ont surtout retrouvé Van Dijk, de retour de blessure. Côté départs, Liverpool s’est séparé de Wijnaldum, en fin de contrat et Shaqiri, vendu à l’OL.

Compo probable : Alisson – Robertson, Van Dijk, Matip (ou Konaté), Alexander-Arnold – Henderson, Fabinho, Alcantara – Mané, Firmino, Salah

Manchester City : Pas de 9 pour Guardiola

Les Cityzens ont signé le plus gros transfert de l’été avec la signature de Grealish contre 117 millions d’euros. Mais les Skyblues ont échoué à faire venir Kane, bloqué par Tottenham. Si l’effectif reste de classe mondiale, Guardiola devra encore se passer d’un pur buteur cette saison, encore plus après le départ d’Aguero.

Compo probable : Ederson – Cancelo, Dias, Stones, Walker – Rodri, Gundogan, De Bruyne – Grealish, Torres, Sterling

Manchester United : Le comeback de Ronaldo

Les Red Devils ont réalisé deux jolis transferts lors du mercato, avec les arrivées de Varane et Sancho. Mais les Mancuniens ont surtout signé l’un des gros coups du mercato avec le retour de CR7, douze ans après son transfert au Real Madrid. Le Portugais devrait devenir le plus gros salaire de Premier League, mais son transfert n’aura coûté « que » 15 millions d’euros…

Compo probable : De Gea – Shaw, Maguire, Varane, Wan-Bissaka – Pogba, McTominay, Fernandes – Rashford, Ronaldo, Sancho

PSG : Un mercato de gala

Avec Hakimi et Nuno Mendes, Paris a réussi sa mission : se renforcer sur les postes de latéraux, avec deux joueurs les plus prometteurs d’Europe à leur poste. Entre-temps, le PSG a réussi un mercato hallucinant, et très critiqué, en attirant libre Donnarumma, Wijnaldum, Ramos et le sextuple Ballon d’Or Messi. Et les dirigeants se sont même permis le luxe de refuser les offres du Real Madrid pour Mbappé.

Compo probable : Donnarumma – Mendes, Ramos, Marquinhos, Hakimi – Verratti, Wijnaldum – Neymar, Messi, Di Maria – Mbappé

Real Madrid : Pas de Mbappé, une nouvelle charnière

Priorité de l’été, Mbappé n’a finalement pas signé à Madrid. La Maison Blanche a tout de même enregistré les arrivées de Camavinga et Alaba, ainsi que le retour de prêt de Bale, et mise sur la continuité dans un effectif qui a fière allure. Mais Ancelotti devra composer sans Varane ni Ramos, tous deux partis cet été…

Compo probable : Courtois – Mendy, Alaba, Militao, Carvajal – Casemiro, Modric, Valverde – Vinicius (ou Hazard), Bale, Benzema