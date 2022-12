Neymar relaxé par la justice espagnole dans le procès sur son transfert au Barça

Jugé depuis mi-octobre en Espagne dans le cadre d'un procès entourant son transfert au FC Barcelone en 2013, Neymar a été relaxé ce mardi par la justice locale.

Une bonne nouvelle pour Neymar. "Pyschologiquement détruit" depuis l'élimination du Brésil lors des quarts de finale de Coupe du monde au Qatar, l'attaquant du PSG a été relaxé ce mardi par la justice espagnole dans le procès sur son transfert au FC Barcelone.

En octobre dernier, Neymar était jugé pour des irrégularités présumées lors de son transfert de Santos vers le FC Barcelone en 2013. Le parquet demandait initialement deux ans de prison et une amende de dix millions d'euros contre la superstar de 30 ans.

Un jugement attendu

Le verdict rendu ce mardi n'est néanmoins pas surprenant. Après deux semaines de procès, la justice espagnole avait retiré toutes ses charges contre Neymar et les autres accusés à savoir notamment les deux anciens présidents du club catalan Sandro Rosell et Josep Maria Bartomeu, ainsi qu'un ancien dirigeant du club brésilien Santos. Les juges ont ordonné la "relaxe des neuf accusés", estimant ne pas avoir constaté de délit et donc de "préjudices pour les plaignants", a indiqué dans un communiqué le tribunal barcelonais.

Neymar a toujours nié avoir commis toute irrégularité dans ce transfert chiffre à 57,1 millions d'euros par le Barça alors que la justice espagnole estimait que le coût était en réalité d'au moins 83 millions d'euros. "Mon père s'est toujours occupé" des négociations de contrats, "je signe ce qu'il me dit [de signer]", avait assuré le joueur lors d'une brève audition.

Ce procès a été surnommé "Neymar 2", "Neymar 1" désignant l'affaire de fraude fiscale dérivant de ce même transfert. Elle s'était conclue en 2016 par un accord entre le parquet et le Barça qui avait accepté de payer une amende de 5,5 millions. Neymar avait aussi eu affaire à la justice espagnole face au FC Barcelone: leur conflit s'était réglé en juillet 2021 par un accord à l'amiable.