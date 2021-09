Mercato: après son départ houleux de Rome, Pastore s’engage avec Elche

Javier Pastore retrouve un club, quelques jours après avoir rompu son contrat avec l’AS Roma. À 32 ans, l’ancien numéro 10 parisien s’est engagé pour une saison en faveur d’Elche et s’apprête donc à découvrir la Liga.

Javier Pastore déjà à la relance. À la surprise générale, El Flaco s’engage à Elche, comme annoncé par le club ce samedi soir sur son compte Twitter. Le milieu offensif a signé un contrat pour une saison dans le club qui a recruté un autre Argentin, bien connu par la Ligue 1: Dario Benedetto, prêté par l’OM.

Un départ de Rome dans le fracas

La semaine dernière, l’ancien Parisien avait rompu son contrat avec l’AS Roma, alors qu’il n’entrait pas dans les plans de José Mourinho. Un conflit autour de sa présence au Parc des Princes pour la présentation de Lionel Messi plutôt qu'à celle de son club avait accéléré la décision. Ce lundi, le joueur avait publié un message émouvant pour officialiser la nouvelle.

"Quiconque me connaît sait combien j'ai souffert et avec quel engagement j'ai travaillé pour tenter de renverser mon destin, avait-il notamment écrit sur Instagram. Notre histoire n'a pas été heureuse, mais en partant, j'ai aussi le sentiment d'avoir gardé intact un sentiment de respect et de gratitude envers cette ville et les personnes qui m'ont accueilli il y a trois ans, avec amour et enthousiasme."

37 apparitions en trois ans

Toujours pas débarrassé par des blessures récurrentes, Pastore n’aura disputé que 37 matchs (4 buts, 3 passes décisives) en trois saisons avec le club de la Louve, qu’il avait rejoint en 2018 en provenance du PSG. Il n’a pas participé aux deux premières rencontres de l’AS Roma cette saison et arrive donc à Elche à court de compétition.