Osasuna-Barça: quand Dembélé ne comprend pas qu'il a été remplacé

Alors que le Français Ousmane Dembélé se tenait la jambe, Xavi l’a remplacé par Coutinho lors du match nul du Barça contre Osasuna, sans que le principal intéressé ne s’en aperçoive. Dembélé a dû être arrêté alors qu’il tentait de retourner sur la pelouse.

Scène cocasse sur la pelouse d’Osasuna, qui affrontait le Barça (2-2) dimanche soir. Un malentendu assez comique qui fait dire à la presse catalane, un peu moqueuse, que le Français Ousmane Dembélé est un joueur différent, imprévisible dans son comportement. Après avoir effectué un long sprint de repli pour défendre dans sa surface, l’attaquant international s’est touché le genou en grimaçant. Manipulé par les soigneurs sur la pelouse, il a fini par quitter le terrain, provisoirement pensait-il sans doute.

Ousmane Dembélé © @IconSport

Sauf que sur le banc, Xavi, son entraîneur, n’a pas perdu de temps, remplaçant Ousmane Dembélé par le Brésilien Philippe Coutinho. Inconscient de ce qui se tramait dans son dos, Dembélé a longé la ligne de touche en courant pensant pouvoir faire son retour sur le terrain. Il lui a fallu quelques secondes pour se comprendre qu’il était déjà sorti, sur décision de son entraîneur, qu’il a fini par saluer. Une petite note de légèreté dans une journée sans gloire pour le FC Barcelone, accroché à Osasuna (2-2).

Xavi relève un problème footballistique, et s'inquiète

Quatre jours après la déroute face au Bayern Munich (3-0), les Catalans pensaient pouvoir passer à autre chose et relancer la machine en Liga. C’est raté, le Barça s’enlise aussi en championnat. S’il a relevé des motifs de satisfaction, comme la prestation livrée par ses jeunes, le bilan d’ensemble inquiète quelque peu Xavi.

"C'était trois points importants... On doit changer cette dynamique, vite. On a besoin d'une victoire de manière urgente. Parce que là, on a un problème. Ce n'est pas à cause d'un manque d'envie ou de motivation. Là, c'est un problème footballistique. En deuxième période, il y a 30 minutes où l'on doit monopoliser le ballon, jouer dans le camp adverse, contrôler le jeu... mais on manque de joueurs pour le faire. La note positive dans tout ce négatif, c'est la prestation de nos jeunes. Les joueurs qui créent des différences aujourd'hui ont 17, 18, 19 ans. C'est de bon augure pour le futur du club, mais ça en dit beaucoup sur la situation actuelle. Ce sont des joueurs très jeunes, qui n'auront pas un rendement constant. Nous sommes dans une situation compliquée, qui demande du temps, de la patience."