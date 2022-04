Supercoupe d'Espagne: la Fédération espagnole calme le jeu après les révélations sur l'énorme commission pour Piqué

La Fédération espagnole de football a réagi ce lundi aux accusations nées de la publication d’échanges entre Gerard Piqué et Luis Rubiales, le patron de la RFEF, au sujet des millions d’euros reçus en marge de la délocalisation de la Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite.

Une tempête dans un verre d’eau ? A l’heure où la presse espagnole s’interroge sur les conséquences des révélations du journal El Confidencial au sujet d’échanges entre Gerard Piqué et Luis Rubiales, le patron de la RFEF, la Fédération espagnole de football ne semble pas trop inquiète.

Selon les éléments dévoilés ce lundi par les médias, le défenseur du FC Barcelone aurait touché une juteuse commission via sa société Kosmos au moment de la délocalisation de la Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite.

Directement mise en cause, la RFEF serait assez tranquille si l’on se fie aux déclarations d’une source interne auprès du journal Marca. "L’information n’apporte rien de nouveau à ce qui a été publié en 2019, assure cet intervenant anonyme. Tous les montants de l’opération ont été présentés, expliqués et approuvés par l’Assemblée du football."

Kosmos aurait touché 24M€

Au cœur de la polémique, le montant touché par Kosmos afin de jouer les intermédiaires en vue de la délocalisation de la Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite. La Fédération Espagnole a signé un contrat de 240 millions d’euros sur huit ans, la RFEF s’assurant ainsi une rentre de 30M€ annuels jusqu’en 2029. Pour son implication dans les négociations, la société de Gerard Piqué a elle empoché 10% du total soit 24 millions d’euros selon les révélations de la presse ibérique.

El Confidencial a publié plusieurs échanges téléphoniques entre Luis Rubiales, président de la Fédération, et Gerard Piqué. Le dirigeant y a notamment informé le champion du monde 2010 que le Real Madrid ne se déplacera dans le Golfe pour moins de huit millions d'euros. "Voyons Rubi, si c'est une question d'argent, s'ils veulent huit millions, merde, mec, ils donnent huit au Real et huit au Barça. Les autres prendront deux et un millions. Ensuite, tu en gardes six pour la Fédération", aurait lancé le défenseur du Barça au président de la Fédération espagnole, dans un extrait publié par le média.

"Nous devons rester très calmes", a encore indiqué pour Marca une source a sein de l’instance dirigeante du football espagnol. Du côté de la RFEF, on préfère insister sur les nombreuses attaques informatiques qu’elle a eu à affronter ces derniers jours. Selon la RFEF, les attaques de la presse font donc partie d’une "campagne de harcèlement pour la discréditer" l’institution. Mais jusqu’ici, la Fédération reste d’une sérénité à toute épreuve.