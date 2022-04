Barça: "Bartomeu nous a menti à moi et Messi", balance Piqué

Gerard Piqué a ouvertement critiqué Josep Maria Bartomeu jeudi dans une émission populaire sur Youtube. Le cadre du vestiaire catalan a rejeté la responsabilité du "Barçagate", intervenu début 2020, sur l’ancien président du FC Barcelone.

Plus à la tête du Barça depuis un an et demi, Josep Maria Bartomeu continue de payer les pots cassés. Souvent ciblé par la nouvelle direction catalane et son président actuel, Joan Laporta, au sujet de la gestion financière catastrophique des finances du club sous sa gouvernance, l’ancien patron du FC Barcelone a également été largement critiqué par Gerard Piqué jeudi dans une émission diffusée sur la chaîne Youtube The Wild Project (2,7 millions d’abonnés).

Dans le viseur du défenseur espagnol, cadre parmi les cadres du Barça, la difficile période du "Barçagate", début 2020. "Bartomeu nous a menti à moi et Leo (Messi) à la Ciudad Deportiva (le centre d’entraînement catalan, ndlr). Il nous a dit qu'il ne savait rien du Barçagate", a lâché le joueur de 35 ans.

Piqué avait défendu publiquement Bartomeu

"Je suis sorti comme un imbécile pour le défendre lors d'une conférence de presse, mais il savait: le responsable de tout ce qui s'était passé était son bras droit. Dans une interview, je l'ai critiqué et il m'a écrit pour me dire que ce n'était pas vrai, poursuit Piqué dans cet entretien, avant d’accuser Bartomeu d’un grand manque de "leadership". "Nous faisons le travail fixé par l'entraîneur et l'entraîneur, à son tour, fait le travail fixé par le président. Mais Bartomeu ne l'a pas fait et son manque de leadership a été transféré sur le terrain. Il serait conseillé par des gens qui n'ont pas la moindre idée."

Début 2020, suite à la parution dans la presse espagnole d’un scandale de grande envergure, Bartomeu avait été soupçonné d'avoir engagé une société de communication (I3 Ventures) afin de discréditer certains cadres de son propre vestiaire, dont Lionel Messi, Carles Puyol, Gerard Piqué ou Xavi pour ne citer que les plus connus. Il avait été arrêté à son domicile et placé en garde à vue par la police catalane.

L’ancienne direction barcelonaise avait par la suite confirmé avoir fait appel à cette entreprise, niant toutefois toute manœuvre visant d’éventuels opposants au clan Bartomeu. De plus en plus critiqué, ce dernier avait fini par démissionner fin octobre.