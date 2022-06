PSG: "Un paquet de mensonges", Tebas en remet une couche sur Al-Khelaïfi

Javier Tebas a une nouvelle fois chargé Nasser Al-Khelaïfi en conférence de presse ce jeudi. Le patron de la Liga et le président du PSG sont engagés dans une passe d’armes depuis des propos du dirigeant qatari dans Marca il y a quelques jours.

Nasser Al Khelaïfi et Javier Tebas se chamaillent depuis maintenant plusieurs jours, et on peut toujours compter sur le volubile patron de la Liga pour remettre une pièce dans la machine. Alors qu’il avait déjà chargé le Parisien après l’interview accordée par ce dernier à Marca cette semaine, Tebas en a remis une couche ce jeudi en conférence de presse.

"C'est la position de ce nouveau riche qui, parce qu'il a de l'argent, s’affranchit de toutes les règles, a estimé l’Espagnol, qui avait déjà taclé "l’arrogance de nouveau riche" d’Al-Khelaïfi dans un message posté sur Twitter ce mercredi. Face aux médias ibériques, Tebas est ensuite revenu sur les déclarations du patron du PSG dans Marca, affirmant que le Real Madrid avait offert plus d’argent que Paris à Mbappé pour faire signer le crack de Bondy.

"Il croit déjà à ses propres mensonges, mais il sait parfaitement que le Real Madrid n'a pas mis plus d'argent. Il est difficile de raconter un tel paquet de mensonges, nous continuerons à défendre la durabilité dans le football", a clamé Tebas.

"Qui est Tebas?"

En début de semaine, Al-Khelaïfi s’était lâché dans les colonnes de Marca. "Qui est Tebas? Je ne connais pas cette personne. Notre style est de ne pas nous mêler des affaires des autres clubs, des autres ligues ou fédérations, ce n’est pas notre style. Mais je n’accepterai pas que d’autres nous donnent des leçons."

Un nouvel épisode dans le conflit entre les deux hommes, sur fond de dossier Kylian Mbappé, qui a finalement prolongé à Paris alors qu'il était attendu au Real Madrid. La Liga est depuis longtemps opposée au modèle développé par le PSG et Manchester City, accusant les deux clubs - des "clubs-états" selon Tebas - de ne pas respecter les règles du fair-play financier.

Une plainte a été déposée auprès de l'UEFA et Javier Tebas a embauché des avocats - dont Juan Branco - pour amener l'affaire au pénal et dénoncer le nouveau contrat parisien de Kylian Mbappé.