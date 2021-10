Real: Alaba et Militao blessés de sélection, casse-tête en défense pour la Ligue des champions

Appelés respectivement avec l’Autriche et le Brésil lors de la trêve internationale, David Alaba et Eder Militao reviennent au Real Madrid blessés. Les défenseurs ne sont pas les seuls à revenir blessé puisque Eden Hazard arrive aussi avec des pépins physiques.

La trêve internationale a fait mal au Real Madrid. À quelques jours du match de Ligue des champions contre le Shakhtar Donetsk (mardi à 21h), Carlo Ancelotti risque de faire face à plusieurs absents de marque, surtout au niveau de sa défense. Selon Marca, les défenseurs David Alaba (29 ans) et Eder Militao (23 ans) se sont blessés lors du rassemblement avec leurs sélections respectives, en l’occurrence l’Autriche et le Brésil.

Titulaire indiscutable depuis son arrivée, Alaba va passer des examens médicaux pour déterminer la gravité du coup violent reçu au genou. Militao a subi, selon les médecins de la sélection brésilienne, un traumatisme à l’arrière de la cuisse droite lors du match nul (0-0) face à la Colombie.

Devant ces potentielles absences, Carlo Ancelotti pourrait devoir innover en défense. Le média espagnol évoque les noms de Nacho et Jesus Vallejo pour former la charnière centrale des Madrilènes contre le Shakhtar, si les blessures des deux défenseurs venaient à se révéler trop importantes. À noter que Ferland Mendy et Marcelo devraient faire leur retour dans le groupe et postuler pour une place en tant que latéral gauche.

Eden Hazard toujours incertain

Le cas Eden Hazard, également revenu touché lors du rassemblement avec la Belgique, interroge. Alors que la sélection avait affirmé que l’ailier souffrait juste d’une surcharge, les médecins de Madrid veulent approfondir l’état actuel de l'ancien meneur de jeu de Chelsea. Devant les nombreux pépins physiques du joueur de 30 ans, les Madrilènes ne veulent prendre aucun risque avec celui qui a fait sept apparitions en Liga jusqu’à maintenant. Alors que le Clasico face au FC Barcelone arrive bientôt (dimanche 24 octobre à 16h15), Carlo Ancelotti se serait sans doute bien passé de ces incertitudes qui pèsent sur l’actuel leader du championnat.