Real-Atlético: "Un système injuste", le président des Colchoneros fustige encore l'arbitrage

Ce dimanche, au lendemain du derby entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid (1-1), le président des Colchoneros a publié un communiqué pour pointer un arbitrage, à nouveau selon lui, à l'avantage de la "Maison blanche".

Un carton rouge polémique. Ce samedi, l'Atlético de Madrid et le Real Madrid n'ont pas réussi à se départager (1-1) dans un derby comptant pour la 23e journée de Liga. Au cours de la partie, Angel Correa a été expulsé (64e) pour un coup de coude à la poitrine d'Antonio Rüdiger. Depuis, les Colchoneros fulminent. Ce dimanche, Miguel Ángel Gil, le président de l'Atlético, en a remis une couche.

Après le derby du 26 janvier dernier, où l'Atlético avait déjà pris un carton rouge, Miguel Angel Gil s'était indigné des décisions arbitrales. "Je l'ai déjà dit il y a quelques semaines et je le confirme mot pour mot. Hier c'était plus pareil. C'est lamentable, a estimé le dirigeant de l'Atlético. Nous souffrons toujours de ce type d'action contre cette équipe en raison de la pression qui s'exerce constamment sur l'équipe d'arbitrage."

"On ne peut pas normaliser ce qui est anormal"

Ce samedi, Diego Simeone a lui aussi montré son incompréhension vis-à-vis de ce carton rouge, dénonçant un deux poids deux mesures et mettant en avant la différence de taille entre Rüdiger et Correa. "Il n'est pas raisonnable pour un arbitre de trouver si difficile d'expulser l'un des joueurs (du Real, NDLR) même si la faute est claire et qu'il n'y a pas de place pour l'interprétation, comme cela s'est produit lors de notre dernier match sur ce même terrain", a poursuivi Miguel Angel Gil.

Le président de l'Atlético explique avoir été beaucoup critiqué depuis sa première prise de position publique fin janvier. "Cependant, de nombreux collectifs, j'ai reçu d'innombrables expressions privées de soutien. J'ai particulièrement aimé ceux qui venaient de professionnels des médias et d'anciens arbitres, car ils ont compris ma plainte mieux que quiconque contre un système qui n'est pas juste et qui tente d'influencer les décisions de personnes qui devraient être des juges impartiaux, a lancé le responsable du club madrilène. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'opposent à ce que dénonçons un système injuste."

"On ne peut pas normaliser ce qui est anormal, a ajouté Miguel Angel Gil. Je refuse de nous laisser nous habituer à ces situations, même si malheureusement elles sont devenues une habitude depuis des années. Je n'essaie pas de trouver des excuses pour justifier le résultat d'hier."