Real-Barça: l'énorme raté de Lewandowski, qui manque sa reprise devant une cage vide

Alors que le Barça avait la chance de revenir dans le match, Robert Lewandowski a totalement manqué sa reprise devant le but vide, pourtant bien trouvé par un centre de Raphinha.

L'aurait-on vu rater cette occasion au Bayern? La question se pose. Alors que le Barça est en grande difficulté dans le Clasico face au Real Madrid, Robert Lewandowski avait l'occasion de remettre les siens dans la partie à la 25e minute, alors qu'il est trouvé par Raphinha.

Le raté de Robert Lewandowski dans le clasico Barça-Real, le 16 octobre 2022 © Capture écran BeIN

Un but vide manqué

Le Brésilien envoie un bon centre entre les jambes de Ferland Mendy et le ballon file au second poteau pour trouver... Robert Lewandowski au second poteau. Le Polonais en pleine course tente de reprendre ce ballon fuyant mais il n'a pas le temps de contrôler et, pris par son propre élan, envoie le ballon largement au-dessus des cages d'Andriy Lunin, portier du soir pour le Real Madrid en l'absence de Thibaut Courtois.

Une occasion manquée pour le soulier d'or, qui n'a eu que très peu de ballons en attaque et devant redescendre pour chercher lui-même des ballons. Le travail de sappe de Lewandowski n'aura pas servi à grand chose, puisque les Madrilènes ont tout de suite puni ce manque de réalisme, grâce à une frappe puissante de Federico Valverde.

Le Real Madrid punit

L'Uruguayen, profitant de ce doute qui s'installe de plus en plus dans les esprits catalans, a permis au Real Madrid de faire le break, laissé seul à l'entrée de la surface par Sergio Busquets. Il ne se fait pas prier et enchaîne tranquillement avec une frappe trop puissante pour Ter Stegen, bien masquée par tous les défenseurs dans la surface.

Un premier but hors de la surface dans un Clasico depuis Raul Gonzalez en 2008 note Opta.